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泡麵冬天怎吃內行？湯喝不完別倒掉　老饕1招上癮回不去

▲常常天冷時我們都會煮一碗泡麵來喝填飽肚子及喝熱湯，但要怎吃才是最內行的呢？（示意圖／翻攝photoAC）
▲常常天冷時我們都會煮一碗泡麵來喝填飽肚子及喝熱湯，但要怎吃才是最內行的呢？（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 16:56:16

泡麵因其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，但你是否也覺得，常常一碗泡麵拿來吃根本就填不飽肚子，礙於價格考量吃兩碗又太奢侈呢？近日，就有網友分享自己泡麵的獨門吃法，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「剛下班，肚子空空的想要來吃點什麼，來碗熱呼呼的泡麵加飯，你們有人也跟我一樣這樣吃嗎？」只見貼出的照片，一碗碗裝泡麵裡頭，塞滿了白飯，看起來相當入味好吃，搭配麵條瞬間變超大一碗，頗有飽足感。

▲網友分享自己獨門泡麵+白飯的吃法，指出在冬天這樣能吃到熱騰騰的麵以及粥的感覺。（圖/家常菜）
▲網友分享自己獨門泡麵+白飯的吃法，指出在冬天這樣能吃到熱騰騰的麵以及粥的感覺。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「泡麵加上白飯就是好吃啊，湯汁吸超飽超入味」、「冷冷的天氣來一碗泡麵+飯超爽」、「泡麵重度愛好者，覺得好吃」、「冷冷的天氣就是要這樣吃，有麵條又感覺吃粥」、「吃過肉燥泡麵+飯，超好吃的超讚！」、「一吃就會上癮了，有夠棒」。

另外，也有不少網友分享經驗「每次吃泡麵湯喝不完，加白飯變成粥還是吃光光」、「湯配飯真的是精華，冬天這樣吃才是內行，熱騰騰的粥很暖胃」、「我家是煮泡麵會把剩飯加進去，好好吃喔」、「我都是吃熱麵，不喝湯直接加白飯，整碗吃光光」。（編輯：張嘉哲）

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