加熱滷味必點哪幾樣？老饕點出「1王3后」：美味又多汁
台灣小吃品項豐富又平價，其中「滷味」更是深受不少民眾喜愛，無論想要當消夜或是正餐都很適合，架上琳琅滿目的食材總是讓人忍不住想要立刻食指大動。一名網友表示日前想買加熱滷味，除了分享自己必點的食材以外，也好奇大家都會買些什麼？貼文一出立刻吸引許多老饕熱議！
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 16:07:31
該名網友在《PTT美食版》提到，最近因為天氣變冷，突然心血來潮想吃麻辣鴨血去去寒意，因此跑到加熱滷味店點了心心念念的鴨血、蒸煮麵、高麗菜、鳥蛋以及豆皮等，如果肚子很餓還會加點貢丸以及甜不辣，並詢問：「想看看大家滷味有什麼必吃的！」。
貼文一出果然吸引許多滷味饕客們紛紛留言：「王子麵、豆皮、高麗菜、菇類，之前買過一次四季豆，感覺還不錯」、「鴨血必點」、「科學麵或王子麵、鳥蛋、豆皮、金針菇」、「百葉跟豆皮」、「水蓮、高麗菜、大豆皮、蟹肉棒」、「有鴨血必吃鴨血」、「王子麵，高麗菜，大貢丸必點」。
在眾多網友的回應中，有4樣是最多人心中必點的品項，麵類以「王子麵」為最受青睞，另外配菜有「鴨血」以及「豆皮」，而青菜類則以「高麗菜」最多人推薦，大部分選擇的原因除了好吃又不貴以外，這幾個品項都能吸滿靈魂滷汁：「滷味必點王子麵跟蘭花干，可以吸滿滿滷汁的都給讚」、「推豆皮，會吸飽湯汁」、「王子麵、鴨血豆腐、豆皮、金針菇跟不知道叫什麼的菜」、「最喜歡豆製品，吸滿湯汁超爽」。（編輯：陳珮瑜）