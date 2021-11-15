煮火鍋用啥SOP才專業？老饕曝「1順序」吃超爽：湯頭甜爆
冬天就快到來，近期火鍋成為眾人最愛吃的美食之一，就有一名網友好奇問「大家吃火鍋的程序是如何？」貼文一出立即引起熱議，不少人都透露會先煮菜再下肉，湯頭才會變得甘甜：「高麗菜南瓜要先下鍋讓湯變甜啦」、「芋頭、南瓜、西紅柿先下，湯頭才甜」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 15:42:03
該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「大家吃火鍋的程序是如何」為題，表示在寒冷的冬天最適合吃火鍋了，他每次煮火鍋的SOP都是先裝飲料及冰淇淋，再下蔬菜後喝一碗湯，接著第二次下蔬菜，再度喝完湯後才會下肉，直到吃飽為止，這也讓他好奇發問：「大家吃火鍋的程序是什麼呢？」
貼文一出，網友紛紛留言分享，「湯煮料之前一定要盛一碗起來，最清澈無雜質又甘甜，菜先全放後面肉用涮的，雞蛋煮蛋白，蛋黃一定要加在沙茶醬裡」、「需要久煮的東西先下，金針菇、芋頭、南瓜，留1/3空間放快熟的比如魚餃或豆腐之類的，這樣能快點吃到」、「裝白飯配湯汁變湯泡飯，這樣吃兩輪之後開始嗑火鍋料，吃完火鍋料有剩湯再考慮煮一包科學麵，最後再吃冰淇淋，中間口渴隨時去裝飲料來喝」。
不過，大多數人的布步驟還是先放「蔬菜」之後才會下肉片，這樣才能讓湯頭變得更甘甜，「高麗菜南瓜要先下鍋讓湯變甜啦」、「芋頭、南瓜、西紅柿先下，湯頭才甜」、「把蔬菜全部煮完全部撈起來，留一碗湯喝然後開始爆吃邊煮肉、高麗菜一定要先下，喝湯，再來下火鍋料、肉」、「蔬菜熬湯，肉片涮鍋」、「先菜再肉，湯才不會油」、「先下菜能喝到新鮮湯頭，肉下去湯頭就不行」。（編輯：賴禹妡）