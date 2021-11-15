最萌焦點！鴨鴨亂入馬拉松　穿小紅鞋狂奔：我要拿冠軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實Wrinkle本身是一隻寵物鴨，牠經常與飼主夫妻一起出門旅行，有時牠乘坐地鐵，由時陪主人開車，甚至在街頭餐廳也能見到牠的身影，因此養成不怕人群的個性，也相當習慣受到眾人注目。因此日前主人突發奇想，讓牠穿上特製的小紅鞋跑馬拉松，影片意外在網路上爆紅！
Wrinkle跑馬拉松的影片在分享短短不到一星期內，就已迅速累積超過960萬人次觀看，當然牠只是「陪跑」了一小段，隨後就在路邊休息。而許多網友看了影片都笑說：「快衝鴨」、「好乖的鴨子，參加馬拉松沒用飛的，乖乖在地上跑……呱地馬拉」、「哈哈，好可愛，正面看，跑起來超搖擺，再戴個暴龍手就更可愛了」、「好可愛～如果路跑有牠～我願意」現在一起來看看牠跑馬拉松的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@seducktivI ran in the New York Marathon 🦆 #nycmarathon #runner #duck #wrinkletheduck #foryou
♬ original sound - Wrinkle the Duck
@seducktivI ran in the NYC Marathon (pt. 2) #nyc #newyork #marathon #ducks #run #fast #wrinkletheduck #foryou 🦆💨
♬ Soulful Strut - The Young-Holt Unlimited