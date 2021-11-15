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最萌焦點！鴨鴨亂入馬拉松　穿小紅鞋狂奔：我要拿冠軍

▲日前紐約馬拉松比賽上，竟然出現一隻穿著小紅鞋的鴨子與選手們一起奔跑！（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）
▲日前紐約馬拉松比賽上，竟然出現一隻穿著小紅鞋的鴨子與選手們一起奔跑！（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 19:31:37

這是貨真價實的「鴨馬路」！美國紐約市於日前（7日）舉辦「紐約馬拉松New York City Marathon」時，一名「參賽者」的出現讓所有人都嘖嘖稱奇，認真跑步的模樣不僅不輸其他參賽者，而且腳上的「特製小紅鞋」還特別吸睛，原來牠是一隻可愛的寵物鴨！

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▲這隻寵物鴨的名字叫做「Wrinkle」。（圖／IG帳號uni_mugi_hachi）
▲這隻寵物鴨的名字叫做「Wrinkle」。（圖／IG帳號uni_mugi_hachi）
根據外媒報導，今年紐約馬拉松賽事約有超過3萬名選手參加比賽，在比賽到路上出現一隻叫做「Wrinkle」的白色小鴨，牠穿上主人為牠特製的小紅鞋，屁顛屁顛地搖著尾巴在跑道上努力狂奔，認真的模樣吸引許多參賽者以及路人的關注，連場邊觀眾也忍不住為牠歡呼打氣！

▲平時Wrinkle常常與飼主們一起外出。（圖／IG帳號uni_mugi_hachi）
▲平時Wrinkle常常與飼主們一起外出。（圖／IG帳號uni_mugi_hachi）
▲最近因為爆紅而受邀參加Bushwick電影節走紅地毯。（圖／IG帳號uni_mugi_hachi）
▲最近因為爆紅而受邀參加Bushwick電影節走紅地毯。（圖／IG帳號uni_mugi_hachi）
其實Wrinkle本身是一隻寵物鴨，牠經常與飼主夫妻一起出門旅行，有時牠乘坐地鐵，由時陪主人開車，甚至在街頭餐廳也能見到牠的身影，因此養成不怕人群的個性，也相當習慣受到眾人注目。因此日前主人突發奇想，讓牠穿上特製的小紅鞋跑馬拉松，影片意外在網路上爆紅！

▲日前紐約舉辦馬拉松比賽，Wrinkle穿著牠的特製小紅鞋與一票參賽者一起奔跑！（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）
▲日前紐約舉辦馬拉松比賽，Wrinkle穿著牠的特製小紅鞋與一票參賽者一起奔跑！（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）
▲牠奮力跑步的模樣，獲得不少參賽者以及路人的注目。（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）
▲牠奮力跑步的模樣，獲得不少參賽者以及路人的注目。（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）
▲Wrinkle：呱！我要拿冠軍！呱呱！（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）
▲Wrinkle：呱！我要拿冠軍！呱呱！（圖／tiktok帳號uni_mugi_hachi）
Wrinkle跑馬拉松的影片在分享短短不到一星期內，就已迅速累積超過960萬人次觀看，當然牠只是「陪跑」了一小段，隨後就在路邊休息。而許多網友看了影片都笑說：「快衝鴨」、「好乖的鴨子，參加馬拉松沒用飛的，乖乖在地上跑……呱地馬拉」、「哈哈，好可愛，正面看，跑起來超搖擺，再戴個暴龍手就更可愛了」、「好可愛～如果路跑有牠～我願意」現在一起來看看牠跑馬拉松的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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