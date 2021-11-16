全聯啥醬油膏不死鹹？婆媽推「2款」超甘甜：吃過回不去
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地；對此，就有一名女網友好奇全聯哪一牌醬油膏不死鹹，貼文一出，婆媽們紛紛喊這2款，直呼「吃過回不去」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 07:01:07
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示她最近在找煮菜時不可或缺的調味料「醬油膏」，但不知道哪一款才不死鹹，因此好奇發問「請問有推薦的醬油膏嗎？想找古早味，甘甜鹹那種」。
貼文一出，「大同醬油膏」和「屏科大醬油膏」受到最多網友推薦，「大同醬油膏很好吃，尤其是沾蘿蔔糕和煎荷包蛋」、「大同吃了就回不去了」、「大同，老牌子，沒放防腐劑開了就要放冰箱」、「大同，便宜又好吃」、「我覺得屏科大醬油口味很好，醬油膏口感也很棒，用了就不想換了」、「屏科大醬油，醬油膏都不錯」、「屏科大醬油，醬油膏都不錯」、「屏科大，不死鹹回甘，直接沾也好吃」。
不過，也有其他網友認為，「福松醬油膏」、「萬家香，或是龜甲萬」、「醬油膏用義美的」、「香菇素蠔油」、「下營農會蔭油，真的很回甘」、「金梅醬油膏」、「西螺丸莊」。（編輯：郭佩蓉）