麻油雞怎煮湯都不甜？媽曝「神比例」喝上癮：不知道太虧
趨近年末全台降溫有感，冷颼颼的天氣總想來碗香氣四溢的麻油雞補補身，就有一名媽媽在網路上發文，說明自己煮麻油雞總抓不準比例，詢問各位下廚好手究竟是全酒好還是半酒棒，老饕們也熱情回覆一致推薦全酒，因為即便不愛喝酒，燉煮後可將酒味揮發，餘下就是最甘甜鮮美的雞湯。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 10:15:42｜2021-11-18 10:18:03
原PO於臉書社團《家常菜》中發問，表示自己要煮麻油雞湯，可是苦惱於米酒下多少量才合適，故上網詢問各位專精於麻油雞的老饕「想問一下，煮麻油雞，全酒好，還是半酒加水好啊？」
相當喜愛麻油雞的網友們一致推薦全酒，並提供了個超燃秘技，可在全酒湯上點火將酒精揮發，接下來的湯頭必又甜又香。「全酒大火煮滾在燉，湯會變成乳白色。可以在加高麗菜、枸杞、紅砂糖、古早味麻油雞」、「我都是用全酒煮到沒酒味變甜湯」、「當然是全酒好啊！煮好後，再點火上去燒，把酒精全部揮發完就更好吃了！但是要記得千萬不可放在瓦斯爐上點火唷！很危險！」滅火時可蓋上鍋蓋隔絕空氣。
揮發酒味慢燉及大火快燒皆可，但即便沒酒味裡頭仍含酒精，先萬別飲過量後開車出遊，發生憾事。網友也提到口味隨人，適合的比例還是自己試出來最準「我喜歡半酒+水，這樣才能加鹽巴 增加雞肉的甜味」、「看家人的口味，有孩子，老人家，或不能喝酒的，半水，半酒就好」。 （編輯：李惠婷）