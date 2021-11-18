COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

菜頭排骨湯一喝苦爆！婆媽1動作整鍋救回：怎麼煮怎麼甜

▲原PO之前煮菜頭排骨湯，整鍋竟全是苦味。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO之前煮菜頭排骨湯，整鍋竟全是苦味。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 10:01:53

氣溫下降時，喝一碗熱熱的湯最能暖胃，不過就有一名網友困擾表示，他想燉菜頭排骨湯來喝，上次煮完卻一整鍋全是苦的，相當擔心重蹈覆轍，貼文一出，許多內行網友透露，湯頭清甜的關鍵在於「削皮步驟」：「菜頭要把皮削掉之後再削一層才不會苦」、「皮削掉厚一點約1mm，怎麼煮怎麼甜」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友16日在臉書社團「家常菜」中貼文，他表示近期因氣溫變涼，想煮菜頭排骨湯來喝，但上次燉了一鍋全都是苦的，慘痛經驗不想再來一次，因此發文求助：「想問問前輩們，菜頭排骨湯要怎麼煮才會清甜、好喝？」 

▲▲煮蘿蔔湯時總覺得味道太清淡？究竟該怎麼做才能使蘿蔔湯更入味好喝呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就指出，加入「雞蛋」整鍋立馬升級，不僅層次豐富，味道也會超濃郁。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲不少內行人點出菜頭排骨湯清甜的關鍵在於「削皮步驟」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言建議，「不是煮的問題，是買到的菜頭本身會苦，盡量挑有裂痕的」、「熬湯時，我有偷偷加入洋蔥切丁」、「菜頭買本地的比較好吃」、「加—咪咪生米—起煮」、「加點干貝一起熬湯」、「買到苦的菜頭吧！再冷一點菜頭更好吃，生吃都是甜的」。 

不過，大部分內行網友都指出，關鍵在「削皮」的步驟，「菜頭要把皮削掉之後再削一層才不會苦」、「這季節的菜頭，皮要削厚ㄧ點，像有層殼的感覺，不削掉直接煮的話，菜頭有苦澀感和纖維」、「現在菜頭的皮，有一層網狀比較厚，削皮要深一點見到蘿蔔白肉」、「最苦的地方是皮，切對半你就可以看出肉跟皮的交界處了」、「皮削掉厚一點約1mm，怎麼煮怎麼甜」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀