菜頭排骨湯一喝苦爆！婆媽1動作整鍋救回：怎麼煮怎麼甜
氣溫下降時，喝一碗熱熱的湯最能暖胃，不過就有一名網友困擾表示，他想燉菜頭排骨湯來喝，上次煮完卻一整鍋全是苦的，相當擔心重蹈覆轍，貼文一出，許多內行網友透露，湯頭清甜的關鍵在於「削皮步驟」：「菜頭要把皮削掉之後再削一層才不會苦」、「皮削掉厚一點約1mm，怎麼煮怎麼甜」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 10:01:53
該名網友16日在臉書社團「家常菜」中貼文，他表示近期因氣溫變涼，想煮菜頭排骨湯來喝，但上次燉了一鍋全都是苦的，慘痛經驗不想再來一次，因此發文求助：「想問問前輩們，菜頭排骨湯要怎麼煮才會清甜、好喝？」
貼文一出，網友紛紛留言建議，「不是煮的問題，是買到的菜頭本身會苦，盡量挑有裂痕的」、「熬湯時，我有偷偷加入洋蔥切丁」、「菜頭買本地的比較好吃」、「加—咪咪生米—起煮」、「加點干貝一起熬湯」、「買到苦的菜頭吧！再冷一點菜頭更好吃，生吃都是甜的」。
不過，大部分內行網友都指出，關鍵在「削皮」的步驟，「菜頭要把皮削掉之後再削一層才不會苦」、「這季節的菜頭，皮要削厚ㄧ點，像有層殼的感覺，不削掉直接煮的話，菜頭有苦澀感和纖維」、「現在菜頭的皮，有一層網狀比較厚，削皮要深一點見到蘿蔔白肉」、「最苦的地方是皮，切對半你就可以看出肉跟皮的交界處了」、「皮削掉厚一點約1mm，怎麼煮怎麼甜」。（編輯：賴禹妡）