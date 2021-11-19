前三名地雷配菜！網秒選「它」最難吞下肚：味道真的恐怖
大部分人在吃飯時多多少少都會挑食，其中包含苦瓜、茄子、三色豆、秋葵、芋頭等都是相當常見的「地雷蔬菜」，近日就有一名網友好奇問「秋葵、芋頭、茄子哪個比較討厭？」貼文曝光後立即引起熱議，不少人秒選「秋葵」：、「秋葵，沒有之一」、「秋葵很少好吃的料理」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 10:52:02
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「秋葵、芋頭、茄子哪個比較討厭？」為題，表示秋葵、芋頭、茄子這三樣蔬菜吃起來都有種怪味，尤其火鍋裡出現芋頭有7成的人都會挑掉，茄子也是很不受歡迎的便當菜，因此讓他好奇問：「秋葵、芋頭、茄子這三個哪個比較討厭？」
貼文一出，網友紛紛留言，「把芋頭加進火鍋不能忍」、「茄子吧，顏色看起來像被火車輾過」、「當然是芋頭，湯頭破壞者」、「芋頭，嘔嘔嘔嘔嘔」、「芋頭到底是什麼勇氣誕生」、「茄子！一定是茄子，長的噁心味道更噁」。
不過，最多人點名的還是秋葵，「對我來說，秋葵」、「秋葵，沒有之一」、「秋葵很少好吃的料理」、「秋葵吧，切開來有點噁」、「秋葵，噁到爆」、「秋葵味道真的噁」、「秋葵啦」。另外，還有不少網友想幫芋頭反擊，「芋頭應該是三者裡面最受歡迎的了吧」、「芋頭超好吃好嗎」、「芋頭好意思拿來跟其他兩個比」、「芋頭好吃啊，但是不要煮到融化會影響口感」。（編輯：賴禹妡）