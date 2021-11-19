COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

前三名地雷配菜！網秒選「它」最難吞下肚：味道真的恐怖

▲苦瓜、茄子、三色豆、秋葵、芋頭等都是許多人心目中的「地雷蔬菜」。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲苦瓜、茄子、三色豆、秋葵、芋頭等都是許多人心目中的「地雷蔬菜」。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 10:52:02

大部分人在吃飯時多多少少都會挑食，其中包含苦瓜、茄子、三色豆、秋葵、芋頭等都是相當常見的「地雷蔬菜」，近日就有一名網友好奇問「秋葵、芋頭、茄子哪個比較討厭？」貼文曝光後立即引起熱議，不少人秒選「秋葵」：、「秋葵，沒有之一」、「秋葵很少好吃的料理」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「秋葵、芋頭、茄子哪個比較討厭？」為題，表示秋葵、芋頭、茄子這三樣蔬菜吃起來都有種怪味，尤其火鍋裡出現芋頭有7成的人都會挑掉，茄子也是很不受歡迎的便當菜，因此讓他好奇問：「秋葵、芋頭、茄子這三個哪個比較討厭？」 

▲「秋葵」富含營養，且具有獨特的香氣，不過它的口感帶有黏滑汁液，並非人人都能接受。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲許多人秒選「秋葵」是心目中最地雷的蔬菜。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛留言，「把芋頭加進火鍋不能忍」、「茄子吧，顏色看起來像被火車輾過」、「當然是芋頭，湯頭破壞者」、「芋頭，嘔嘔嘔嘔嘔」、「芋頭到底是什麼勇氣誕生」、「茄子！一定是茄子，長的噁心味道更噁」。 

不過，最多人點名的還是秋葵，「對我來說，秋葵」、「秋葵，沒有之一」、「秋葵很少好吃的料理」、「秋葵吧，切開來有點噁」、「秋葵，噁到爆」、「秋葵味道真的噁」、「秋葵啦」。另外，還有不少網友想幫芋頭反擊，「芋頭應該是三者裡面最受歡迎的了吧」、「芋頭超好吃好嗎」、「芋頭好意思拿來跟其他兩個比」、「芋頭好吃啊，但是不要煮到融化會影響口感」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀