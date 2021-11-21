最頂的料理型YouTuber是誰？台人一面倒喊他：紅到中國去
近年來YouTuber如雨後春筍般不斷冒出，影片類型也越來越多元，電玩、美妝、開箱、美食等應有竟有。對此，就有網友好奇詢問「最頂的料理型Youtuber是王剛嗎？」而引來眾人熱議，而留言中有粉絲反而大推1人，直喊「連中國都推！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 10:47:51
一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己最近在觀看大陸YouTuber「美食作家王剛」的影片，大讚直呼「從頭到尾一鏡到底不藏私，又有硬實力，不講幹話不做效果」，讓他好奇詢問「王剛是YT料理界最頂的廚師嗎」。
貼文曝光後，隨即引發不少網友討論，「王剛是不藏私，但你做不出來」、「我要推阿慶師，小家庭的食譜很實用」、「我只看他跟小高姐，樸實無華，不譁眾取寵」、「老飯骨和王剛的都不錯，真的實力，但就手法太細膩了一般家庭也很難重現」、「台灣的話就MASA、克里斯餐桌、蘿潔塔」。
不過留言中亦有鄉民大推「詹姆士」，直言「詹姆士比較好，真的是家常簡單做法」、「王剛的當學知識，實際要煮看詹姆士」、「我覺得是詹姆士」、「詹姆士連中國都推，畢竟在家就可以做」、「詹姆士啦！複雜料理簡單家常化」、「詹姆士跟阿慶師根本是料理救星」、「日常的我都看詹姆士，滿實用的」、「詹姆士吧！他教的都是一般人真的能做的」。
據了解，台灣廚師詹姆士於2006年起在電視節目《型男大主廚》擔任常任主廚，因而大開知名度，於2017年開始在YouTube頻道「詹姆士姆士流官方專屬頻道」上傳第一支影片，透過簡單輕鬆的料理方式受到粉絲關注、喜愛，至今已有超過78.5萬人訂閱。（編輯：陳雅雲）