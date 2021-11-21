台南牛肉湯霸主是誰？老饕偷推「這1家」：非觀光客名店
台南被譽為美食之都，其中牛肉湯更是當地的必吃料理，而其中最有名牛肉湯莫過於文章牛肉湯，每到假日總是聚集滿滿的觀光人潮，而近日，更是有老饕分享自己的口袋名單，讓大家以後到台南旅遊，有更多牛肉湯美味的選擇。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 11:36:53
根據原PO於《Dcard》PO文表示，去台南旅遊前爬了許多文，每個人推薦的牛肉湯都不同家，最後只好盡自己所能的「喝爆」，並且來分享心得給大家，原PO在文中評比了，阿村牛肉湯、阿財牛肉湯、助仔牛肉湯、文章牛肉湯、石精臼牛肉湯、六千牛肉湯、鬍鬚忠牛肉湯。
而最後評比結果出爐後，原PO心目中最喜歡的為阿財、阿忠，而店內環境整潔程度前2名的則是助仔以及文章牛肉湯，貼文一出後，網友紛紛表示認同，「喝來喝去我也覺得阿財最好喝」、「喝過一輪後只要想喝牛肉湯都會喝阿財」、「從第一次去台南就喝阿財，就沒再換過別間了」。
而不少老饕也掏出口袋名單，「我都喝旗哥牛肉湯欸，現在到外地讀書都很想念它 」、「好啦認真，圓環牛肉湯還不錯」、「如果不想排隊可以喝看看小東路阿牛也不錯」、「王家牛肉湯，不過都中午前就賣完了」、「推阿宏跟鴻品！讚爆」、「推尚好吃牛肉湯，肉燥飯吃到飽超爽」。（編輯：鍾怡婷）