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不只高湯？她煮火鍋加「1神物」　老饕眼亮：竟然有這招

▲一名網友日前煮火鍋時，添加父親愛喝的奶粉，自製「奶香鍋」。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲一名網友日前煮火鍋時，添加父親愛喝的奶粉，自製「奶香鍋」。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 10:07:46

天氣一變冷，就是鍋物的季節，喝著暖呼呼的熱湯搭配喜歡的食材，總是讓人忍不住一碗接著一碗吃，不過煮來煮去湯頭總是一樣很容易膩，一名網友日前靈機一動，將爸爸平時愛喝的奶粉加入火鍋，貼文一出立刻引起熱烈討論！

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該名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，父親平時很喜歡喝某一牌奶粉，極力推薦給全家人喝，除了媽媽偶爾會捧場以外，自己與哥哥總是興趣缺缺。但是日前她突然靈機一動，把奶粉加入全家人都愛吃的火鍋做成「奶香鍋」，沒想到香氣十足，還能自行控制濃度！

▲原PO分享自製奶香鍋的步驟很簡單，只要先用溫水將奶粉泡開再倒入火鍋即可。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲原PO分享自製奶香鍋的步驟很簡單，只要先用溫水將奶粉泡開再倒入火鍋即可。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
原PO也分享自製奶香鍋的小撇步：「1.奶粉一定要先用溫水泡開再倒到鍋裡一起煮才不會結塊唷（擔心濃度被稀釋就多加1～2湯匙）。2.最後一定要再幫奶香鍋蓋上起司被被才是真的完成壓～」還笑說父親開始擔心大家拿他的奶粉來嘗試各種料理！

▲原PO除了放奶粉，還加了起司，讓湯頭更濃郁。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲原PO除了放奶粉，還加了起司，讓湯頭更濃郁。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
PO文一出果然立刻吸引許多網友回應：「哇～～～很可以欸，要多濃都可以」、「好強的牛奶鍋」、「好聰明。改天試試」、「牛奶鍋看起來好讚喔，餓了」、「一定香的，奶粉是濃縮的！」、「神奇用法」、「可以啦！而且自己做較省錢」、「奶粉還能做火鍋XD，好適合冬天」、「看了你的發文馬上煮一鍋還真不錯耶！」。

另外也有網友分享奶粉的其他料理：「我煮辛拉麵給小朋友吃的時候也會放奶粉，可以降低辣度。」、「我都加豐力富奶粉到玉米濃湯裡面」、「豐力富+金螃蟹or辛拉麵才是好吃」、「除了泡牛奶，我也會拿來做奶酥醬，根本居家必備！現在還多了牛奶鍋！」、「也可以拿來做燉飯或牛奶麵」。（編輯：陳珮瑜）

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