麥當勞漲價超崩潰！客進店卻見「全新服務」驚：終於有了

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原PO開心直呼，「原本以為還要輸入什麼代碼才能換，但其實點餐機就直接一區優惠專區，直接點就可以用了」。不過，他也透露很多客人還是習慣至櫃台點餐，「但這種時候用點餐機真的快很多，根本不需要券本人，直接點就對了」。
貼文曝光後，就引來不少網友大讚留言，「優惠專區介面滿清楚的，算有進步」、「早餐麥當勞的人潮不少，點餐機買真的比較快」、「不用另外到櫃台結帳給推」、「剛買完+1，這次優惠券挺實用的啊」、「優惠終於可以用點餐機了！早上買的有驚訝到」、「終於可以不用櫃檯排隊結帳了！」、「太棒了！不用跟人講話，適合我」。
不過，亦有鄉民仍然搖頭直喊，「每按一下就要等5秒到底哪裡快」、「跟排對比起來算快，但是讀取速度真的很慢....」、「遇過點餐機按半天狂返回的，根本沒快多少」。
《NOWnews今日新聞》曾報導《麥當勞加1元多1件！漲價前「這樣吃」最省 飲料免費升級》，麥當勞日前宣布將推出「年終振興優惠券」，民眾自11月24日起至12月28日止，連續35天可使用，其中包含加1元多1件、套餐飲料免費升級等優惠，還有平均75折的有氧雙人早餐、最高現省128元的雙人共享餐。（編輯：陳雅雲）