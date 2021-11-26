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女友「剝蝦絕技」太神！他驚：被騙7年　萬名網友全跪了

▲原PO和女友交往7年，總是貼心幫女友剝蝦，而最近他手受傷，女友才親自動手，但女友熟練的剝蝦手法，也讓他簡直看傻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO和女友交往7年，總是貼心幫女友剝蝦，而最近他手受傷，女友才親自動手，但女友熟練的剝蝦手法，也讓他簡直看傻。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 11:12:09｜2021-11-26 11:37:22

男生替女友、老婆剝蝦，對不少人來說是一種體貼的表現；對此，就有一名男網友和女友交往7年，總是貼心幫女友剝蝦，而最近他手受傷，女友才親自動手，但女友熟練的剝蝦手法，也讓他簡直看傻，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出女友「7秒剝蝦」神技，而從影片中可以看到，她先迅速轉動蝦頭，接著剝開蝦背上前半段的殼，接著再把整條蝦肉取出，同時將腸泥拉出，整個過程只花了她7秒鐘，不僅蝦肉完整，連蝦殼也完好無缺。

▲原PO女友秀出超神剝蝦絕技。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO女友秀出超神剝蝦絕技。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
原PO表示，和女友交往初期出門吃飯時，女友的剝蝦方式很生澀，讓他霸氣直說「妳放著我來剝就好」；時間就這樣過了7年，原PO也替女友剝了7年的蝦，直到最近原PO手受傷，才發現女友其實「超級會剝蝦」。

看完這一幕的原PO呆愣在原地，驚訝到說不出話來，豈料女友竟然還說了一句「你忘了我家以前是做養殖的」，也讓他恍然大悟，不禁在文末直呼「XXX！林北就這樣剝了7年的蝦」？

貼文一出，萬名網友全笑翻，「套路7年，真的是高手」、「超專業，連腸都能留在蝦頭裡」、「真的快狠準，一步到位」、「重點不是剝7年，是...沒教你」、「她是故意給你表現機會的」、「這套路也太深」、「好厲害的剝蝦技術」、「聰明人會裝不會」、「哇！這也太強了吧」。（編輯：郭佩蓉）

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