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天氣轉冷狂吃補！中醫師提醒這兩物經前別碰　當心大血崩

▲天氣冷很多人都想吃補，但中醫師提醒，女性經前千萬別貪吃麻油料理和四物湯，以免血崩止不住。（圖／取自Shutterstock）
▲天氣冷很多人都想吃補，但中醫師提醒，女性經前千萬別貪吃麻油料理和四物湯，以免血崩止不住。（圖／取自Shutterstock）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-07 08:00:00

天氣逐漸轉涼，很多民眾都開始冬令進補，不管是羊肉爐還是麻油雞，就想吃上暖呼呼的補湯，有些女性朋友經期前更是希望可以來碗麻油雞湯暖身，但小心沒補到反而大血崩！中醫師周宗翰表示，麻油性寒、內含不飽和脂肪酸，在體內將轉換為前列腺素可促使子宮收縮，服用有助於加速排除經血，或坐月子幫助排除產後惡露，但坊間多數麻油料理，因為有加入酒精烹調，反而會大幅活血。另外，如果平日腸胃不好、經前或經來有腹瀉的狀況，也應避免吃四物湯，

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周宗翰解釋，因為多數麻油料理，在料理過程大多先以老薑爆炒，再加入米酒調味，酒精本身即有擴張血管、促進血液循環作用，加上老薑本身辛熱性及爆炒後屬性由涼轉熱的麻油，整道料理將變得十分燥熱且大幅提升活血作用，若患有子宮內膜異位、巧克力囊腫、子宮肌瘤等婦科疾病、體質屬熱或是平時經血量較大的女性，食用麻油相關料理，可能因子宮加速收縮導致大量出血甚至血崩，因此提醒民眾經前進補千萬要留意。

另外，通常排卵期的白帶，也是觀察冬天是否能吃補的重點。中醫師表示，正常狀況下，白帶也會隨生理週期而變化。排卵期時白帶會特別多，正常的白帶頂多有一點味道而且呈透明水狀，像蛋清一樣，如果味道很臭，且變得很黃，甚至是綠色，還有搔癢，有渣渣，或者在褲底、陰部可發現像乳酪或豆腐渣一塊塊白色的東西，多半是因陰道感染，這時也不能吃補，吃補會讓感染趨於嚴重。

如果白帶中有血絲或者呈微紅色，首先要判斷是否因夾帶排卵期的出血，或是之前有性行為，這時吃補有可能會讓有血絲的分泌物更多，這時也要暫停吃補，排除子宮頸糜爛的問題。而長子宮肌瘤或是有子宮內膜異位的姊妹，胡亂吃補則是會讓充血更嚴重且更痛。

另外，月經前體質易化熱，也避免辛辣的食物，如果平日腸胃不好或者經前或經來腹瀉的狀況，也避免吃四物湯，因為四物湯中的當歸與熟地有滑腸的作用，會使腹瀉情形更為嚴重。

那月經來到底能吃什麼呢? 周宗翰提醒，這時後建議飲食儘量清淡，為了保持體力多攝取優質蛋白質，雞肉、魚肉，而煮熟的花椰菜、番茄湯、海帶湯、對女生婦科的保養也有幫助，也建議多攝取能利濕的食物，像是冬瓜、紅豆、綠豆、薏仁等，而含高抗氧化物的藍莓、櫻桃、葡萄，具有豐富的花青素，有消炎止痛的效果，且都屬於高鐵質水果，能舒緩經血過多而導致的貧血及體虛，但是切記要在白天時服用 。

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