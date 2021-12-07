天氣轉冷狂吃補！中醫師提醒這兩物經前別碰　當心大血崩

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另外，通常排卵期的白帶，也是觀察冬天是否能吃補的重點。中醫師表示，正常狀況下，白帶也會隨生理週期而變化。排卵期時白帶會特別多，正常的白帶頂多有一點味道而且呈透明水狀，像蛋清一樣，如果味道很臭，且變得很黃，甚至是綠色，還有搔癢，有渣渣，或者在褲底、陰部可發現像乳酪或豆腐渣一塊塊白色的東西，多半是因陰道感染，這時也不能吃補，吃補會讓感染趨於嚴重。
如果白帶中有血絲或者呈微紅色，首先要判斷是否因夾帶排卵期的出血，或是之前有性行為，這時吃補有可能會讓有血絲的分泌物更多，這時也要暫停吃補，排除子宮頸糜爛的問題。而長子宮肌瘤或是有子宮內膜異位的姊妹，胡亂吃補則是會讓充血更嚴重且更痛。
另外，月經前體質易化熱，也避免辛辣的食物，如果平日腸胃不好或者經前或經來腹瀉的狀況，也避免吃四物湯，因為四物湯中的當歸與熟地有滑腸的作用，會使腹瀉情形更為嚴重。
那月經來到底能吃什麼呢? 周宗翰提醒，這時後建議飲食儘量清淡，為了保持體力多攝取優質蛋白質，雞肉、魚肉，而煮熟的花椰菜、番茄湯、海帶湯、對女生婦科的保養也有幫助，也建議多攝取能利濕的食物，像是冬瓜、紅豆、綠豆、薏仁等，而含高抗氧化物的藍莓、櫻桃、葡萄，具有豐富的花青素，有消炎止痛的效果，且都屬於高鐵質水果，能舒緩經血過多而導致的貧血及體虛，但是切記要在白天時服用 。