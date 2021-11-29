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御飯糰怎開才正確？內行「多1步驟」不沾手　網讚長知識

▲台灣超商販售的商品眾多，其中主打便宜又便利的御飯糰，經常成為不少人早餐的首選。（圖／翻攝自維基百科）
▲台灣超商販售的商品眾多，其中主打便宜又便利的御飯糰，經常成為不少人早餐的首選。（圖／翻攝自維基百科）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 08:02:10

台灣便利商店數量驚人，服務項目也五花八門，幾乎可滿足一般人的日常所需，其中外食族又因為「御飯糰」方便美味、口味應有盡有，將其視為超商食品的熱門首選。但吃這麼多年御飯糰的你，知道如何正確打開包裝嗎？近日就有營養師在推薦超商飯糰時，其工作人員傳授正確開法，意外引發討論。

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營養師Ricky日前發布最新影片，介紹超商御飯糰推薦，提供給早餐、運動前後的觀眾做參考，影片一共介紹五款相對低脂、高蛋白質的高CP值飯糰，也一一試吃給觀眾看，並描述口感及營養素的優缺點。

而當Ricky正要開始品嚐第一個御飯糰時，幕後工作人員突然發聲表示「我告訴你一個御飯糰的開法」，首先先按照指示從1的地方撕開，接著只把右邊的包裝拿開，接著再裝回去；接著把左邊的包裝拿掉，拿去套在右邊的包裝，如此一來，就能夠不沾手的享用御飯糰，這也讓Ricky驚呼「哇！有這種用法喔！這個好厲害喔，我每次御飯糰開一開海苔掉出去，不然就是沒有用好」。

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▲御飯糰正確開法從1拉開之後，將右邊的包裝拉開再裝回去，接著把左邊包裝拉開裝到右邊，就能享用不沾手的御飯糰。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「等等，本集重點：如何不沾手開御飯糰」、「第一次知道飯糰這樣不沾手XD，我每次自己撕掉一邊就丟了，狂沾手哈哈哈哈」、「御飯糰正確開法，長知識了」。而針對先前國外傳出吃御飯糰會嗜睡一事，Ricky也給出解釋「這其實跟飯糰完全沒有關係，其關鍵是在於碳水化合物，當我們吃精緻澱粉會導致血糖快速上升，這時候胰島素會想要把它降下來，形成一個低血糖，會讓你有想睡的感覺，跟飯糰的調味料一點關係都沒有！」（編輯：張嘉哲）


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