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挑雞蛋只會看氣孔？內行曝「1招」頂新鮮：連老少都能知

▲一般人挑雞蛋都只會看氣孔，內行曝1招保證新鮮：「連雞的老少都能知」。（示意圖／pixabay）
▲一般人挑雞蛋都只會看氣孔，內行曝1招保證新鮮：「連雞的老少都能知」。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 15:56:07

但凡有開伙的家庭，冰箱中必定少不了雞蛋的身影，因為小小一顆雞蛋，能變化出的美食琳瑯滿目。就有位網友詢問挑選蛋時，應該要選擇大顆還是小顆的，內行的婆媽則建議選擇小顆一點的蛋，因為小顆蛋是年輕母雞所產，大顆則來自於產道較鬆弛的老母雞。

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原PO於臉書社團《家常菜》中發文，提及自己昨（29）日剛去市場購買白雞蛋，發現價格漲到一斤38元，分享這個消息的同時，也想詢問各位網友「雜貨店買，你們會挑大顆還是小顆的？」

▲網友買土雞蛋，外殼顏色深淺差異大（示意圖／取自Pixabay）
▲原PO詢問在雜貨店買雞蛋，網友們會挑大顆還是小顆的。（示意圖／Pixabay）
眾多網友紛紛站出來推薦選小顆的，「要挑小顆的喔！因為大顆的是老母雞生的，老母雞產道鬆弛，所以生出來比較大顆，蛋殼也比較薄，這是我聽同事有烘焙證照分享才知道的」、「小一點的是剛會下蛋的年輕母雞，大一點的是會下蛋老母雞，年輕的蛋比較健康。」、「小顆的，因為小顆的蛋是新雞生的蛋，蛋白會比較Q，大的蛋都是老母雞生的蛋，蛋白很稀」、「蛋越小越好、蛋殼越厚越好」。

不過大顆蛋也非全然不好，網友認為「大大的好」、「但是我買大顆的，時常買到雙蛋黃欸」、「秤重買小顆，算顆粒買大」、「哪種比較好見人見智，新鮮就好」。 （編輯：李惠婷）

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