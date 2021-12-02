去台南只喝牛肉湯？在地人曝「1美食」藏很久：老饕才懂
台灣各縣市的特色有所不同，其中台南以歷史悠久的古蹟景點和在地美食小吃聞名。而說到台南美食，不少人都會提及牛肉湯，但近日有位網友分享隱藏許久的在地美食，引來眾人大讚「老饕才懂！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 17:39:33
原PO今（2）日於PTT八卦板上指出，「之前聽人說台南美食是牛肉湯，今次去台南有朝聖了一下，發現其實滿普的，就燙牛肉跟湯而已」。但他透露，之後在某家路邊攤點了一碗鮮魚湯，發現其美味程度勝過牛肉湯，「今早更是晃到一間賣鮮魚湯跟粥的，早上喝鮮魚湯比牛肉湯還爽，不過缺點是有些虱目魚的刺滿難搞的」。
貼文一出，瞬間引發不少老饕認同留言，「牛肉湯百家爭鳴，不輸虱目魚湯，每個台南人口袋都有一定牛肉湯跟魚湯店」、「拜託低調」、「虱目魚皮湯我超愛」、「魚皮湯超讚，老饕才懂」、「牛肉湯鮮魚湯都很爽」、「魚肚湯加肉燥飯，超爽」、「魚皮湯讚，沒刺」、「老饕都喝魚腸湯」。
但也有人直言，「鱔魚意麵才是」、「台南美食很多樣啊！每個人喜歡的都不太一樣」、「交替喝阿！小朋友才做選擇」、「我台南人喜歡牛肉湯大於魚湯」、「青菜蘿蔔各有喜好」。（編輯：陳雅雲）