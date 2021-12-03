雞湯丟1物香氣逼人！婆媽一喝「酸甘甜」秒上癮：好特別
近日北台灣氣溫下滑，不少老饕喜歡燉煮雞湯來暖胃，近日就有一名網友分享，她現採了生橄欖，第一次拿來煮雞湯，沒想到味道意外好喝，貼文曝光後，內行網友也大讚：「天然的酸，雞湯香甜，寒冷的冬天特別暖心暖胃！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 10:20:26
該名網友今（3）日在臉書「家常菜」中貼文，她表示採了一些生橄欖後，第一次拿來燉雞湯，煮法是洗乾淨劃幾刀丟下去煮，再加鹽巴就完成了，光是看著成品就令人認不住流口水，讓她忍不住喊：「第一次煮它，還真的好喝欸！」
貼文一出，網友紛紛留言驚呼，「好酷的湯」、「好特別喔！只吃過醃橄欖，謝謝分享」、「好像不錯喔！下次試試」、「沒吃過啦！怎麼流口水」、「好特別的湯沒喝過」、「還是第一次看到這湯咧」、「第一次看到這樣組合耶，我也要來試試」。
另外，也有內行網友大讚，「我孫子二歲多時就超愛吃新鮮橄欖煮雞腿湯，連橄欖也吃光光」、「酸甘甜」、「這個好喝」、「生的橄欖煮雞湯很好喝，在都市要買生的橄欖很難買得到」、「橄欖煮魚湯也好喝」、「好喝，喝起來酸酸的」、「天然的酸，雞湯香甜，寒冷的冬天特別暖心暖胃」、「喝了很開胃」。（編輯：賴禹妡）