終審訴訟大變革！金字塔草案出爐　上訴最高法院採許可制

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刑事廳長彭幸鳴說，修正重點為刑事訴訟金字塔草案第三審，包括：採嚴格法律審、許可上訴制、強制律師代理及強制辯護、言詞辯論、配合修正刑事妥速審判法等。
未來除權利上訴案，依職權直接上訴至最高法院外，其餘案件若想上訴至三審，須符合「從事法之續造、確保裁判之一致性或其他涉及之法律見解具有原則上之重要性」或「原審判決有重大事實誤認，且足以影響裁判結果」等條件才可聲請；進入三審後，以判決「牴觸憲法或所適用之法令牴觸憲法」、「違背司法院解釋」、「違背最高法院判決先例之見解」或「有第379條第1款至第3款、第5款至第8款、第12款、第13款所列情形之一」為主要事由。
另外，現行是觸犯三年以上有期徒刑須強制找律師辯護，現在修正為只要到第三審均得找律師，同時也將目前最高法院召開言詞辯論庭的情況法制化；配合三審嚴格法律審規定，刪除《速審法》第9條，回歸《刑訴法》。
民事廳長周玫芳說，修正主要包括第三審成為嚴格法律審、再審制度變革、充實訴訟代理制度、增進程序效能、修正民事訴訟法施行法。
民事訴訟第三審將限縮審判範圍，使第三審法院得以致力於法之續造、確保裁判一致性及法律見解具原則上重要性之法律審核心價值之案件；新增再審事由，禁止反覆聲請再審，修正再審不變期間例外規定。此外，充實訴訟代理制度，明定採行律師強制代理制度之範圍與程序，強化律師代理功能，修正特別代理人規定。