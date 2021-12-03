誰是童年飲料大哥？眾挖出「4罐」萬年不敗：絕對搬整箱
台灣飲料品牌相當多樣，民眾不管是至超商、超市或賣場等地方，都能自由挑選到喜愛的飲品，而現今飲品口味百百種，但總有幾款在眾人心目中占有一席之地。對此，就有一名女網友好奇詢問「萬年不敗的從小必喝飲料有哪些？」而引起台人分享心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 22:44:35
原PO於Dcard上發文，表示「因為疫情從過年後就沒回鄉下老家，上禮拜回外婆家路上，去附近超商買飲料，一堆飲料牌子在架上，小小一瓶價格貴到哭」，她也開始懷念以前跟外婆拿零錢，到巷口附近的柑仔店冰櫃拿飲料的時光。
文中她也搞笑直呼「小時候只要拿到50塊去柑仔店根本大戶，走路都有風～～～」如今萬物皆漲，讓她無奈詢問「還記得哪些飲料是從小到大必喝又佛心沒漲價的嗎？」
問題一曝光，其中最多人點名「麥香」以及「生活泡沫」系列飲品，「印象都沒漲的應該是生活泡沫紅，跟養樂多都是小時候沒什麼零用錢的最愛」、「生活泡沫紅茶我的最愛，全聯鋁箔包一個還不到十塊真的感動」、「唯一支持麥香奶茶，讚讚」、「麥香系列的印象中都沒漲過，都搬整箱買」。
不僅如此，也有人大推「冰淇淋汽水」和「阿薩姆奶茶」，直喊「當然是冰淇淋汽水啊！10摳便宜又好喝，冰到冷凍庫更爽」、「冰淇淋汽水，我永遠的白月光」、「阿薩姆，從小喝到大」、「阿薩姆奶茶不敗」。
除了上述答案，還有人推薦不同品牌，「立頓原味奶最讚」、「茉莉茶園的蜜茶」、「居然沒人講到思樂冰嗎？裝好裝滿」、「純喫茶、便宜又喝不膩」。（編輯：陳雅雲）