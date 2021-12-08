巨型熊大攻佔桃園！兔兔、莎莉飛降　雪人部長飄雪耶誕鎮

各地耶誕派對創意層出不窮，除了雪白耶誕造景，今年最受歡迎的，便是與各種人氣偶像攜手舉辦瘋狂的耶誕主題展覽！最萌的LINE FRIENDS，派出最受歡迎的熊大、兔兔和莎莉攻佔桃園，「熊大與兔兔的小鎮派對」大型主題展，讓經典主角飛降台茂購物中心，部長還變身雪人造型打造飄雪派對，超萌必拍。





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▲一進門就有熊大迎接。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）

「熊大與兔兔的小鎮派對」讓大人小孩都淪陷！LINE FRIENDS一出手就沒在客氣，一進大門就給你超過3米高的BROWN熊大，坐在禮物盒和耶誕樹中間等你合影。





▲三位人氣主角飛翔的姿勢很少見。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）

▲從空中飛降的設計太可愛。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）

最萌的是人氣主角熊大、兔兔和莎莉，一起擺出飛翔的姿勢，紛紛自中庭燈海從天而降！簡直要飛撲進大家的心裡。而且每層樓都可以看到不同的姿勢和表情，非得逛好逛滿才能好好搜集最萌角度。





▲一起來熊大與兔兔的小鎮派對，拍照拍個夠。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）

▲聖誕造型的LINE FRIENDS，只在這個時候期間限定喔。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）

▲記得把握整點飄雪的時刻拍照。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）

▲別放過好拍好玩的每個小角落。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）