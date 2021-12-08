巨型熊大攻佔桃園！兔兔、莎莉飛降 雪人部長飄雪耶誕鎮
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-08 07:00:00
各地耶誕派對創意層出不窮，除了雪白耶誕造景，今年最受歡迎的，便是與各種人氣偶像攜手舉辦瘋狂的耶誕主題展覽！最萌的LINE FRIENDS，派出最受歡迎的熊大、兔兔和莎莉攻佔桃園，「熊大與兔兔的小鎮派對」大型主題展，讓經典主角飛降台茂購物中心，部長還變身雪人造型打造飄雪派對，超萌必拍。
「熊大與兔兔的小鎮派對」讓大人小孩都淪陷！LINE FRIENDS一出手就沒在客氣，一進大門就給你超過3米高的BROWN熊大，坐在禮物盒和耶誕樹中間等你合影。
最萌的是人氣主角熊大、兔兔和莎莉，一起擺出飛翔的姿勢，紛紛自中庭燈海從天而降！簡直要飛撲進大家的心裡。而且每層樓都可以看到不同的姿勢和表情，非得逛好逛滿才能好好搜集最萌角度。踏入B2紅色城堡的拱門，來到小鎮派對現場，熊大與兔兔換上耶誕造型，為8米高的雪白耶誕樹拉起愛心燈飾。記得找找看變身成雪人的部長，就在飄雪的城堡前陪你拍萌照，超逗趣。
平時小巧可愛的莎莉也巨大化，邀請大家到塗鴉風格的快閃店好好逛一逛，剛剛拍不過癮，這裡還有BROWN & FRIENDS拍貼機讓你拍個夠！「熊大與兔兔的小鎮派對」免費參觀展至2022/1/2。