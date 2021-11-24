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雪白聖誕7大必拍亮點！小熊維尼手繪森林空降新北

▲《走進小熊維尼的百畝森林》，雪白聖誕主題快閃店打造7大必拍亮點。（圖／中和環球購物中心提供）
▲《走進小熊維尼的百畝森林》，雪白聖誕主題快閃店打造7大必拍亮點。（圖／中和環球購物中心提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-24 07:00:00

台灣也能有白皚皚一片的雪白聖誕？《走進小熊維尼的百畝森林》雪白聖誕主題快閃店，空降新北中和Global Mall環球購物中心，超過200公分的巨大「小熊維尼主題禮物盒場景」、擺滿聖誕禮物的「百畝森林造型聖誕樹」、以星星聖誕球點綴的「冬季百畝森林」等7大手繪風格聖誕場景，搭配聖誕扭蛋機及首發雪白小熊維尼系列娃娃等限定主題週邊，你沒看過的白色系小熊維尼、小豬、跳跳虎及屹耳，通通可以拍好拍滿，有夠療癒。

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▲少見的小熊維尼手繪風格，畫出一座雪白森林，陪大家一起過聖誕。（圖／中和環球購物中心提供）
▲少見的小熊維尼手繪風格，畫出一座雪白森林，陪大家一起過聖誕。（圖／中和環球購物中心提供）
▲快來跟夢幻雪白的小熊維尼和小豬合影。（圖／中和環球購物中心提供）
▲快來跟夢幻雪白的小熊維尼和小豬合影。（圖／中和環球購物中心提供）
小熊維尼跟小豬依偎在「雪白森林拱門」迎接你！走進森林裡，路過紅綠配色的「小熊維尼聖誕襪主題牆」，看到小熊維尼與小豬在「雪地天使主題牆」打滾玩耍，還可以在「小熊維尼主題聖誕扭蛋機」試試手氣，把主角造型禮物一起帶回家！

▲到放大版聖誕扭蛋機試試手氣。（圖／中和環球購物中心提供）
▲到放大版聖誕扭蛋機試試手氣。（圖／中和環球購物中心提供）
▲小熊維尼+吐司必須抱緊處理。（圖／中和環球購物中心提供）
▲小熊維尼+吐司必須抱緊處理。（圖／中和環球購物中心提供）
全新60公分小熊維尼系列吐司造型地墊在這首次亮相！還有烤出金黃色澤的蜂蜜吐司，烙印出小熊維尼焦痕的抱枕和收納袋超甜蜜。還可以在暖心午茶系列的杯盤上，找跳跳虎和小豬一起冒險。

▲造型豐富的各式木餐盤，每個450元～550元。（圖／中和環球購物中心提供）
▲造型豐富的各式木餐盤，每個450元～550元。（圖／中和環球購物中心提供）
▲雪白小熊維尼系列娃娃，每隻380元。（圖／中和環球購物中心提供）
▲雪白小熊維尼系列娃娃，每隻380元。（圖／中和環球購物中心提供）
以及全台限定首發全新「雪白小熊維尼系列娃娃」，觸感超柔軟，更是維尼迷必搶的目標！迎接冬季，小熊維尼家族紛紛穿上毛茸茸造型，Q蓬的飲料杯套、酣睡手機袋，怎麼能不被小熊維尼的萌笑給融化。

▲毛茸茸系列小熊維尼超療癒。（圖／中和環球購物中心提供）
▲毛茸茸系列小熊維尼超療癒。（圖／中和環球購物中心提供）
《走進小熊維尼的百畝森林》雪白聖誕主題快閃店，特別推出聖誕祝福小卡，不限消費金額即可獲得，週週都有不同的款式，喜歡的鐵粉來拍照打卡同時，別忘記好好收集小熊維尼，陪你渡過甜蜜聖誕！


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