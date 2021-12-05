鼎泰豐炒飯超頂！為何沒廚師「自立門戶」開賣？眾揪關鍵
連鎖餐廳「鼎泰豐」過去以美味的小籠包揚名國際，不過也有老饕認為店內最美味的品項其實是炒飯類。近期就有網友好奇「怎麼都沒有鼎泰豐廚師出來開炒飯專賣店？」貼文曝光也立刻有網友揪出盲點。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 14:51:02
日前有網友在PTT上提出心中疑問「吃了20多年炒飯，說實在真的沒有比鼎泰豐好吃的，怎麼都沒有裡面廚師，自己出來開炒飯專賣店？還是鼎泰豐跟台積電一樣PIP（機密資訊保護）這麼嚴格，炒飯每個調料比例都不同師傅負責？」
貼文曝光後立刻有不少網友點出關鍵原因「自己開不是賠死不然就累死，你要請多少人顧好品質」、「單一個人很難複製完整食物和體驗」「只有鼎泰豐能賣那個價，且用料真的比普通街口好兩個理由湊一起，就註定離職的人出來很難撐住」、「品牌加成、出來做品質難把關」、「炒飯其實成本很低，貴在技術」。
但也有內行網友回應「鼎泰豐的招牌才能有哪個價，出來開即便原料一樣，你也無法賣相同價」、「有，而且不少，連小籠包都有人自己出來開了，炒飯怎麼可能沒有」、「有啊清大側門就一家直接寫在招牌上的」、「清大那家是真的好吃，只是價格也繼承了」。（編輯：潘毅）