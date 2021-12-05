COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鼎泰豐炒飯超頂！為何沒廚師「自立門戶」開賣？眾揪關鍵

▲有老饕認為「鼎泰豐」店內最美味的品項其實是炒飯類。（圖／讀者提供）
▲有老饕認為「鼎泰豐」店內最美味的品項其實是炒飯類。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-05 14:51:02

連鎖餐廳「鼎泰豐」過去以美味的小籠包揚名國際，不過也有老饕認為店內最美味的品項其實是炒飯類。近期就有網友好奇「怎麼都沒有鼎泰豐廚師出來開炒飯專賣店？」貼文曝光也立刻有網友揪出盲點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前有網友在PTT上提出心中疑問「吃了20多年炒飯，說實在真的沒有比鼎泰豐好吃的，怎麼都沒有裡面廚師，自己出來開炒飯專賣店？還是鼎泰豐跟台積電一樣PIP（機密資訊保護）這麼嚴格，炒飯每個調料比例都不同師傅負責？」

▲一名網友在 PTT 「 Gossiping 」看板好奇詢問，到鼎泰豐用餐，除了必點招牌小籠包之外，還要吃什麼才內行？貼文立刻釣出老饕揭密「升天組合」。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）
▲有網友好奇「怎麼都沒有鼎泰豐廚師出來開炒飯專賣店？」（示意圖／翻攝自鼎泰豐官網）
貼文曝光後立刻有不少網友點出關鍵原因「自己開不是賠死不然就累死，你要請多少人顧好品質」、「單一個人很難複製完整食物和體驗」「只有鼎泰豐能賣那個價，且用料真的比普通街口好兩個理由湊一起，就註定離職的人出來很難撐住」、「品牌加成、出來做品質難把關」、「炒飯其實成本很低，貴在技術」。

但也有內行網友回應「鼎泰豐的招牌才能有哪個價，出來開即便原料一樣，你也無法賣相同價」、「有，而且不少，連小籠包都有人自己出來開了，炒飯怎麼可能沒有」、「有啊清大側門就一家直接寫在招牌上的」、「清大那家是真的好吃，只是價格也繼承了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
44.67%55.33%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀