燉雞湯只丟乾香菇？媽加「2塊」湯爆甘甜：蠻奇妙的組合
今（7）日是24節氣的大雪，清晨更是只有11度低溫，是最適合燉煮雞湯暖心補身的好日子；不過多數人燉煮雞湯只會加香菇、蒜頭；對此，就有一名媽媽丟了「2塊」柿餅進雞湯中，直呼這麼燉出來的雞湯「湯很甘甜」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 07:47:47
該名媽媽在臉書社團《家常菜》發文，分享「柿餅雞湯」的做法，首先，把雞腿肉用滾水燙過，再鋪上兩塊柿餅（可以先剪開來）、黃耆、紅棗、薑片、水、米酒和胡椒粉。
接著，使用電子鍋30分鐘不悶，電鍋外鍋2杯水，起鍋前再放枸杞、鹽巴，如此一來，美味的柿餅雞湯就完成了；原PO說，因為自己之前有聽說過柿餅雞湯，但一直都沒有煮過，最近剛好在市場看到柿餅，於是就買來試一試，「看YT影片好像都是煮帶霜的柿餅，但老闆說這個一樣可以煮雞湯，這家柿餅超厚的，很Q不死甜」。
至於味道如何？原PO則表示，雖然這是蠻奇妙的組合，但是燉煮出來的雞湯相當甘甜，「煮好的柿餅膨漲快兩倍，有人說柿餅煮過不好吃，但湯很好喝，下次做改剪小塊試試看」。
貼文一出，掀起熱議，「柿餅燉完湯（泡茶後）會還原柿子的澀味，要撈出要不要吃。主要取的是柿餅上頭的柿霜跟甜味哦！」、「好厲害」、「我好愛柿餅」、「我都用柿乾煮雞湯」。（編輯：郭佩蓉）