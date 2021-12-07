為何薑母鴨沒有賣白飯？內行揭「2關鍵原因」：這才好賺
每到冬天，薑母鴨、羊肉爐或火鍋店總是高朋滿座，全擠滿了想喝熱湯、溫暖身子的民眾，尤其今（7）日正逢24節氣的大雪，來碗熱湯是再適合不過了；但是就有網友好奇，為何薑母鴨沒有賣「白飯」，貼文一出，也有內行人抖出真實原因。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 08:33:14
該名網友在PTT以「為什麼薑母鴨沒有飯？」為題發文，表示薑母鴨跟火鍋很像，但火鍋通常都有飯可以點，而薑母鴨配飯吃，其實也很美味吧，「但為什麼薑母鴨通常就都只有麵線而已，有沒有掛」？
而原PO也貼出一張薑母鴨店的菜單，只見菜單上，各式配料都很齊全，像是薑母鴨、米酒、鴨血、麵線、米血糕、香菇、凍豆腐、金針菇、杏鮑菇、豆皮、丸子、高麗菜和茼蒿等，應有盡有，唯獨就是沒有常見的「白飯」。
貼文一出，掀起熱議，「笑死，我第一次吃也是在找白飯在哪」、「滷味攤也沒有飯」、「因為大部分的人都是喝酒聊天的吧」、「羊肉爐還有羊肉滷肉飯，好吃」、「...乖乖吃麵線」。
其中，也有內行網友揭2原因，分別是「賣飯利潤低，加點才好賺」和「飯容易浪費」，「成本跟利潤不符比例，你賣一晚的麵線，賣飯要好幾天才有一樣利潤，你是老闆會選哪個？」、「飯類少人吃，隔夜飯沒辦法做成其他料理（薑母鴨店賣炒飯？），電鍋飯等於累贅」、「你吃飯就吃飽了，他還賣什麼加點」、「麵線，有人叫再煮就好，不會浪費」。（編輯：郭佩蓉）