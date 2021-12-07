導航突見一堆「蓮花符號」！內行曝正解 網震驚：長知識
車用導航一般都會特別標注加油站、餐廳或是便利商店等常用的地點，不過近日就有一名網友發現，導航上居然出現許多蓮花符號，令他十分困惑，貼文一出立即引起熱議，有內行網友解答：「內建garmin系統，顯示的是素食餐廳，你看不懂圖示就點下去，就會跑出資訊了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 13:11:25
該名網友昨（6）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示在使用汽車導航時，除了在地圖上看到許多加油站、便利商店的圖案，還顯示了許多蓮花符號，讓他好奇問：「弱弱的問個 Toyota內建導航的蓮花圖案是什麼啊？慈濟嗎？」
貼文一出，網友們紛紛歪樓喊，「抓寳率提高的地方」、「那些點有人在摺蓮花」、「感恩師父！讚嘆師父！來雙手合十！解任務就有蓮花」、「出污泥而不染，修仙之地」、「提供觀音坐蓮的店家」、「可以遇到素還真」、「佛祖降臨的地方」、「那裡有壽桃專賣店」、「補血的地方」、「應該在告訴你清香白蓮素還真的位置」、「遊戲記錄重生點」。
另外，也有網友提供解答，蓮花符號代表「備有素食」的餐廳，「素食吧我沒記錯的話」、「內建garmin系統，顯示的是素食餐廳，你看不懂圖示就點下去，就會跑出資訊了」、「應該是素食店的位置」、「基本上都跟宗教有關，例如佛寺廟宇或是素食餐廳」、「有提供素食的店家」、「之前點過，是備有素食的餐廳」。（編輯：賴禹妡）