蝦頭黑不能吃？內行駁斥：反而更好 測新鮮「用這招」
海產料理種類豐富，但數一數二的熱門料理必是蝦子，就有網友在某次用餐時，發現盤子內的蝦頭全都黑黑的，疑惑這是不是不新鮮的訊號，貼文發出後，內行網友駁斥這個說法，反誇這樣更好，並提供了真正能確認是否新鮮的招數。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 15:24:33
原PO於臉書社團《爆系知識家》中發文，說明自己在外用餐時，店家呈上的蝦子，幾乎每隻頭部都有黑黑的痕跡，聞起來味道也很腥，想詢問頭部發黑是不是代表不新鮮「這蝦還能吃？我該吃嗎？」
內行網友立刻跳出來駁斥這個說法「可以，自然現象」、「蝦頭變黑不代表不新鮮啊，一開始下鍋煮的溫度不夠高，蝦頭就有機會變黑，蝦肉是Q彈的、沒有腥臭味的都是新鮮的蝦子。會變黑的蝦子反而比較好，代表沒有添加東西去防止黑變。」、「黑不會是問題，但臭就可能有了」。
據行政院農業委員會表示，蝦子會變黑跟鮮度沒有直接關係，蝦子的頭、殼、腳、液汁和血液中，含有可將酪氨酸分解的酪氨酸酵素，再經非酵素性的氧化和重合而形成黑色色素，使其變黑。即便新鮮的蝦子也有變黑的可能，雖外觀有異，但跟鮮度沒有直接關係。
而真正能判斷蝦子是否新鮮的辦法，是將蝦子的頭部分離後，立刻用鼻子嗅聞，確認無異臭即可食用，而原PO的狀況網友則認為「有疑慮就不要吃」。 （編輯：李惠婷）