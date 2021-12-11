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潤餅靈魂是哪味？老饕曝「1神物」必加：南北部一定都有

▲潤餅是華人清明節最具代表性的食物之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲潤餅是華人清明節最具代表性的食物之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-11 10:26:30｜2021-12-11 10:27:51

潤餅是華人清明節最具代表性的食物之一，其中基本會加入的配料有青菜、花生粉等，近日就有網友好奇問「潤餅的靈魂是什麼？」貼文一出立即引起熱議，不少網友秒點名花生粉：「花生糖粉！有甜才好吃！」、「當然是花生糖粉啊」。 

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該名網友昨（10）日在PTT發文，他以「『潤餅』的靈魂是什麼？」為題，表示潤餅這項美食可以加入各種食材，且都別有風味，若是他最喜歡加入炒麵及花生粉，也因此好奇問其他網友們：「大家覺得它的靈魂是什麼啊？」 

▲有網友好奇問「潤餅的靈魂」是什麼？貼文曝光後引起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇問「潤餅的靈魂」是什麼？貼文曝光後引起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛點名，「高麗菜」、「不要香菜」、「蛋酥，討厭香菜」、「沒香菜還能叫潤餅嗎？靈魂都沒了」、「那片紅燒肉」、「皮啊廢話」、「餅皮呀，沒有他還叫潤餅嗎」、「我潤餅裡包最多的是蒜蓉」、「我覺得是春捲皮，沒有了皮什麼都不是」、「蛋酥，脆脆的有夠讚」。 

不過，最多人點名花生粉，「花生粉啊」、「花生糖粉！有甜才好吃！」、「花生粉＋大量香菜！美味」、「一定是花生粉」、「直覺是花生粉」、「當然是花生糖粉啊」、「花生粉是不管哪個地方都一定有」、「花生粉＋紅燒肉，蒸氣的水分把他們緊緊黏在一起」、「大麵、糖粉、花生粉，這三個一定要」、「花生粉糖粉！餓了」。 （編輯：賴禹妡）

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