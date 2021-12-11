雞湯界誰是霸主？1極品「甘甜味鮮」狂被點名：真的無敵
許多人喜歡在冬天喝雞湯，既能補身體又能暖胃，近日就有一名網友好奇問「誰才是雞湯界霸主？」貼文曝光後，網友們紛紛點名自己愛喝的口味，其中剝皮辣椒雞及香菇雞湯被最多人提及，不少人大讚：「剝皮辣椒雞真的無敵」、「我喜歡香菇雞湯，而且要用放山老母雞熬出來的才香」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 11:17:49
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，他以「誰才是雞湯界霸主」為題，表示近期發現剝皮辣椒雞湯的味道非常鮮甜，成為目前心目中最愛的雞湯，另外還有香菇雞湯、麻油雞湯、蛤蜊雞湯等等不同種類的雞湯，好奇發問：「不知道大家覺得哪碗雞湯才是雞湯界的霸主呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我覺得烏骨雞湯才是霸主」、「蒜頭雞」、「我阿嬤煮的所有雞湯」、「柿霜雞湯，有夠讚，好愛」、「苦瓜鳳梨雞湯，完美」、「菜脯雞，老菜脯一起燉真的超香超好吃」、「不吃苦瓜的我覺得鳳梨苦瓜雞湯很讚」、「大推阿嬤煮的瓜仔雞！整個湯都超級鮮甜」、「只有雞、水、鹽，最簡單的清雞湯，不過對雞的品質就有很高的要求了」。
另外，最多人提及剝皮辣椒雞湯及香菇雞湯，「第一名剝皮辣椒雞湯，第二名香菇雞湯，沒有第三名了」、「剝皮辣椒雞湯超讚」、「剝皮辣椒雞真的無敵」、「1、我媽煮的所有雞 2、剝皮辣椒雞 3、鳳梨苦瓜雞」、「剝皮辣椒雞湯跟蛤蜊香菇」、「我喜歡香菇雞湯，而且要用放山老母雞熬出來的才香」、「想念媽媽的香菇雞」、「香菇雞就會想到媽媽的味道，無人能敵啦」。（編輯：賴禹妡）