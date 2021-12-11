麻辣泡麵加這罐！湯頭「鮮甜順口」秒升級 網嗨：變火鍋
市面上的泡麵口味百百種，其中「麻辣燙」口味近年來相當流行，對此就有網友透露，他覺得麻辣燙的味道太辣，因此加入玉米罐頭，沒想到比想像中對味，貼文曝光後，還有網友分享，加入「牛奶」及「豆漿」，湯頭味道會變得更加順口。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 16:45:13
該名網友7日在臉書「我愛全聯-好物老實說」中貼文，他表示市面上賣的麻辣燙泡麵味道太辣了，只好在家中翻出玉米罐加入，沒想到一試味道才發現超對味，也好奇問大家：「你們都會再加什麼？」
貼文曝光後，不少網友留言，「麻辣燙對我來說太鹹了，我都買綠色野菜＋蛋」、「青江菜、手撕杏鮑菇、豆皮，超級好吃」、「我想到…加番茄、九層塔，這應該也很搭」、「一定要加兩顆蛋跟青菜，超好吃」、「我會加年糕、火鍋肉片、荷包蛋、高麗菜」、「愛吃什麼火鍋配料，都加一些，泡麵最後丟」。
還有網友透露，讓湯頭較不辣、順口的秘訣，「加牛奶變麻奶鍋，因為我吃也覺得太辣，剛好冰箱有牛奶給他加一點，沒想到中和了辣度，變的很順口」、「我看YT推薦用豆漿去煮，天啊，超級好吃，你可以試試，辣味消減不少，又補充蛋白質」、「直接吃味道不錯，加玉米緩和一下，還是好吃」、「我喜歡加奶油」。（編輯：賴禹妡）