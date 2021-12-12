圍爐吃鴛鴦鍋、米其林泰國菜！門前隱味攜手百貨搶攻年菜
年夜飯吃什麼最威？除了應景傳統台灣菜以外，新加坡年菜、泰式圍爐還有法式團圓飯搶訂大戰開打！越來越多家庭除夕夜不想勞累張羅，紛紛改訂飯店年夜飯、餐廳年菜外帶，甚至下定名廚冷凍宅配到家，窩在家裡不出門就能吃遍天下好菜。新光三越推出53款獨家年菜寵客，號稱台北最難訂位的門前隱味，獨家推出重慶麻辣與酸菜白肉的鴛鴦鍋，亞洲最佳女主廚陳嵐舒Le Côtè L/M小樂沐法式團圓飯，還有受台北米其林餐盤推薦Baan Taipei的圍爐年菜，選擇障礙到不行，還可搭配經典各地特色料理加菜！
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-12 17:05:02
新光三越獨家邀來「亞洲最佳女主廚」榮銜的陳嵐舒旗下Le Côtè L/M小樂沐，將品牌熱銷經典阿爾薩斯燉豬腳佐野菇醬與醃漬白菜、香草蕈菇燻鴨蝴蝶麵、西班牙臘腸筆管麵，匯聚成「小樂沐 法式團圓食光禮盒」，搭配蛤蜊花椰菜濃湯及濃巧克力布朗尼蛋糕，一嚐法式團圓飯。
由泰國曼谷米其林指南一星的Le Du餐廳主廚Ton，攜手台北MUME餐廳主廚共同開設的泰式餐廳Baan Taipei，也受台北米其林指南餐盤推薦。獨家將香茅拌松阪豬、打拋豬肉、東北酸辣滷肉、綠咖哩燉雞肉及東蔭湯等必吃招牌菜色，海納進「新春團圓年菜組」，去不了泰國就用泰式料理在家辦桌！
圍爐當然不能忘記台灣人最愛吃鍋，新光三越再度攜手號稱台北最難訂位的門前隱味，獨家推出「門前隱味 鴛鴦」，以重慶麻辣及酸白菜兩種湯底，搭配人氣伊比利豬和芋頭丸等饕客首選，限量1000組，手慢絕對搶不到。
來自日本福岡百年老店茅乃舍，首度加入陣容推出新光三越專屬「茅乃舍 春節限定禮盒」，內含22袋高湯包及18袋蔬菜高湯包，一解大家想念日本之愁。還可選饕客必推的左營劉家 酸菜白肉火鍋、果貿眷村吳媽家 眷村員外雞湯、嘉義老店 阿榮師啤酒鴨、台中帝一 食補碳燒薑母鴨等知名鍋物，從北到南都不放過。
選購同時還可搭配新光三越超市豐富的肉品與配料一起加購，如和牛專賣店日和的日本A5神戶牛肋眼火鍋片、台灣客家庄私藏品種竹地雞家宴組、或日本原裝進口北海道生食干貝等，用美食環遊世界。
即日起已可於新光三越全台各店、新光三越APP、skm online線上線下一起搶購，更有全台12家超市和skm eats外送服務，將於明年首度加入販售行列！skm eats外送車隊將於1/14起提供各式年菜、禮盒即時送服務。春節禮品預購搭配「人人有禮 千金大放送」活動，會員扣10點、全新申辦會員或用五倍券消費1,000元都可以獲贈1,000元電子抵用金，獨享春節禮品禮盒滿5000現抵500的超強回饋。