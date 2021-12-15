2021歇業餐廳還記得嗎？「這間」從小吃到大：我要哭死了

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1.黔園川菜
傳承到第三代的老店黔園川菜，是許多台北人跟著爸媽一起上館子的重要回憶，必點的宮保雞丁、豆瓣魚、乾煸四季豆、滑蛋蝦仁等，甚至可以和親切老闆商量喜歡的菜色，是西門町川菜巷中指標性的名店。老闆決定退休的消息一出，臉書湧進超多惹淚留言，「老闆辛苦了 你是川菜中我最好的回億」、「從少女吃到當媽」、「我們全家都會很懷念」、「我要哭死了」，紛紛感歎從小吃到大的好味道，實在太可惜。
2.紅屋牛排忠孝店
40年老字號紅屋牛排忠孝店，復古好氣氛搭配爺奶級親切服務，是不少人記憶中曾經聚餐或慶生的地點，後期划算的商業午餐更吸引不少饕客特地造訪解饞。11月初驚傳因租約到期只營業到今年12月底，消息一曝光，店裡的預約電話就被打爆，但目前尚無更改決定的消息傳出。雖然東區門店準備收攤，另外還有南京店及民生店可懷舊。
3.北平稻香村
同樣飄香40年的北平稻香村，位於師大商圈，以酸菜白肉鍋、烤鴨和烙餅為主打，店內北方菜餚、蔥油餅和麵食也各有擁護者，是不少台北人聚餐甚至小型宴客的回憶，疫情期間被大家發現時已悄悄停業。
4.高麗棒韓國烤肉店
歌手姜育恆與姊姊姜育花合開的高麗棒韓國烤肉店，在東區已有36年歷史，讓許多客人從小吃到大，姜育花在私人臉書透露餐廳走過捷運施工黑暗期、金融風暴、納莉水災等打擊，讓人驚覺連SARS都撐下來了，卻不敵新冠肺炎疫情。宣布停業的消息一出，引來不少藝人回味，黃子佼也為此發文回憶「去用餐用到變短劇班底」，分享曾與花姊錄製綜藝短劇。
5.菊元日本料理
北市大稻埕菊元日本料理早期曾號稱台灣最大日本料理店，最早是和漢酒席菜色，接待不少迪化街商業客，爾後轉變為以台灣人熟悉的壽司、定食等日料為主，長達43年的經營在今年5月底劃下句點，並將日式餐具、餐廳設備全數出清開放選購。
6. N.Y. BAGELS CAFE
創始於1998年的N.Y. BAGELS CAFE，學生下課寫作業、夜貓子吃宵夜聊天，與曾經24小時營業的誠品敦南店相距不遠，都擁有陪伴不少人長大的地位。尤其東區夜生活興盛時期，更是夜店咖狂歡前醞釀、嗨爆後放鬆必定報到的熱門首選。身為東區經典餐廳代表之一的仁愛店已於11/14熄燈，京站店則將營業至12/26。
7.樂尼尼義式餐廳
2015年創立的樂尼尼義式餐廳，以披薩、義大利麵、焗烤及燉飯等料理受到歡迎，另有壽喜燒夏部火鍋、以燒肉及咖哩餐點為主的賣飯食，因疫情打擊加上股東掏空公司不堪虧損，一次結束北台灣共7間門市。
8.日式居酒屋DOZO
2005年在台北市東區開設的日式居酒屋DOZO，獨棟大器的建築把伸展台搬進餐廳，經典日料與創意新菜色和澎湃的大管啤酒通通是話題，一邊用餐還可以欣賞太鼓、藝伎表演等節目，加上眾多藝人出沒被形容為最潮居酒屋，更曾是年節聚餐、春酒尾牙最夯的據點，沒想到在今年疫情期間悄悄歇業。
9.孔陵一隻雞
去韓國遊玩必吃的孔陵一隻雞直接來台開餐廳，讓大家開心不已，香嫩可口的熱呼呼雞湯火鍋，正宗一雞三吃的料理，自開店便常常爆滿，就連夏天沒有先訂位也別想吃到。沒想到登台才5年卻在疫情期間無預警宣布停業，連想趕在關門前再吃一次都無法實現，讓韓劇粉絲都相當錯愕。
10. 家家牛排
在台北信義區屹立不搖30年的家家牛排，因疫情影響忍痛歇業，老闆在粉專宣告結束經營時，還叮嚀「大家一定要好好保護自己，平安渡過疫情難關」，更激起吃過的民眾留言「真的太難過了」、「時代的眼淚」一片感嘆。
11.康園餐廳
物美價廉的康園餐廳位於立法院，是不少立委及政府官員像走進自家廚房般親切的餐廳，提供自助餐、粵菜快炒還有大桌合菜，甚至咖啡、蛋糕也有販售。還曾是陸客訪台遊玩必吃的餐廳；據聞立法院前院長王金平過去在此宴客，常吃的芋泥鴨與紅燒豬腳還被奉為「院長餐」，不少人慕名來吃。
12.香雞城
滿滿青春回憶的香雞城，創立於1984年以招牌手扒雞奠定地位，紅極一時，歷經時代演變默默消失無幾，好不容易於2016年回歸兩間門市，卻又受到疫情影響，去年4月關上中正店後，僅存最後一間的龍安店也在今年6月宣告停業。不少民眾敲碗外帶或外送服務，官方在停業公告中寫明「香鷄城代表著『團聚』。『手扒雞』是為了讓大家分食共享而生的商品，堅持全雞用手直接分食的形式走紅全台」，感嘆「如此同樂共享幻化為妖魔」，明白不適合疫情時刻的自述，更令人唏噓。
13.九川堂
被網友讚為台北蘆洲最強火鍋的九川堂，主打日式火鍋和壽喜燒，在豪氣開闊的空間內享用平價澎湃火鍋，是最吸引人的特色。疫情期間不能內用，雖然也祭出外帶服務、防疫套餐搭配送肉優惠甚至蔬果箱等產品，仍黯然於6月底結束營業。
14.Su蔬食料理
讓老顧客驚訝的還有在北投飄香17年的Su蔬食料理，緊鄰泡湯勝地與北投圖書館，以新鮮蔬果打造健康料理，不只當地人從小吃到大，連素食人士造訪北投都會特地去嚐。而台北松山區知名御蓮齋素食自助餐，則以提供超過百種、超過六國風味的精緻異國蔬食而聞名，卻也在無預警9月歇業。
15.星野肉肉涮涮鍋、虎樂火烤吃到飽、男前燒肉、囍韓燒
早在民國32年就成立的汕頭泉成沙茶火鍋，是高雄在地必吃火鍋，數十種材料拌炒出靈魂沙茶，不管是煮成火鍋或用來沾醬、拌入飯麵，都讓人食指大動，更因韓國瑜成為無人不知的名店。沒想到撐不過疫情降級，旗下星野肉肉涮涮鍋、虎樂火烤吃到飽、男前燒肉、囍韓燒等品牌7月底全數歇業，好在汕頭泉成沙茶火鍋中山總店仍保留住。
16.蘭丸延吉店及忠孝本店
由鷹峰涼一創辦的鷹流東京醤油拉麺，以濃厚拉麵為特色，曾奪下台北醬油拉麵冠軍，更曾創下排隊紀錄。如今蘭丸延吉店及忠孝本店都畫下休止符，但代表在粉專表示「鷹流不會從台灣消失，我已經做好在台灣過我下半輩子的打算」，更請大家持續愛護中山蘭丸、極匠、涼風庵等品牌。
17.赤坂拉麵
源自日本、奪得電視冠軍拉麵王的赤坂拉麵，來台22年，號稱是台灣第一間拉麵專門店，配方、調味料甚至麵條都完全來自日本，轟動一時，曾是許多民眾在台灣吃的第一碗道地日本拉麵，分店還曾開到澎湖去。11月在台分店已全數撤出。
18.神仙川味牛肉麵
粉絲眾多的神仙川味牛肉麵，則已宣告將於明年1月10日熄燈，在競爭激烈的牛肉麵界，曾同時榮獲台北國際牛肉麵節，盲測組清燉及紅燒湯頭雙料冠軍，是許多饕客心中的首選。到年底前店面提早於15:30打烊，想去的人小心別撲空，無法前往的人可線上詢問調理包排單。
看完這些，你是不是已經淚眼汪汪，快到《NOWnews》線上民調，分享你心中最捨不得的餐廳是哪間，一起懷念過去那美好的用餐時光吧！