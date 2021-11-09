擦乾眼淚！N.Y.BAGELS將歇業 網推4家必訪厚實爆餡貝果
N.Y. BAGELS CAFE引進紐約貝果，在仁愛路設立首間門市後，帶動台灣美式早午餐風潮。如今將於年底關閉最後兩家門市，消息一出，令不少消費者相當傷心。擔心吃不到美味貝果的大家別哭，近年大受歡迎的貝果可是出現超多品牌，競爭很激烈，現在就推薦深受網友喜愛，「厚實爆餡」必訪的4大名店給你知，沒吃過可別說自己是貝果控！
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-09 10:30:31
Miopane
Miopane被網友譽為「貝果界的LV」，屬於相當有嚼勁的貝果一派，高達30多種口味的豐富選擇，以甜內餡最受推崇，餡料滿滿的Miopane，自稱「爆餡貝果」當之無愧。
吃得出麵體韌性的Miopane，人氣第一的招牌藍莓起士貝果，月銷竟有上萬顆！另外還有芝麻系列，也是銷售名列前茅的必吃口味。Miopane為健康蔬食餐廳Miacucina旗下品牌，除了名氣響亮的貝果以外，吐司和麵包都是網友大推的產品。
林氏貝果Lin’s.bakery
林氏貝果就是網購名店雙木林，開設實體店面後一週只賣四天，排隊盛況讓它一現身就成為行天宮美食激戰區的名店。現場常看到一出手就買破千元的忠實粉絲，難怪被說有錢也不一定搶得到。
無蛋無油、以自養天然水果酵母製成的少糖貝果，全程手揉的口感Q韌耐嚼，餡料超爆滿，一顆就很有飽足感。還有網友盛讚林氏貝果烤過後外層酥脆，咬起來很有爽感。
好丘Good Cho's
貝果控絕對不會錯過的好丘，以「好的人事物聚集成丘」為品牌理念，實踐綠色生活，「月銷量超過一座玉山高度的貝果」堅強實力，開展成強大的連鎖品牌，時常推陳出新的菜單，玩耍的花樣和口味日漸豐富。
10月首創「厚醬系列」推出2款秋冬限量新品：「極」系列《大人的旬味》酒香栗子蒙布朗中，竟有完整5顆甘露煮栗子搭配櫻桃白蘭地；口感溫暖和煦的焙茶栗子，則嚐得到栗香鬆軟的口感與濃郁香氣。
手夫The soft Baker
人氣超高的手夫目前只提供網路訂購，堪稱秒殺等級的貝果在網友間蔚為傳說，手揉無油的麵體滑順卻越嚼越香，富有嚼勁的口感和紮實餡料，一咬就爆餡，是深受好評的主因。
主要分為夾心和包餡兩種，甜鹹皆有、調味風格獨特，除了芋頭、乳酪、可可、奶酥等常見口味，每次公布菜單都會有驚喜，抹茶芒果、手標泰奶都曾拌入貝果，10月還出現全麥肉鬆金沙奶酥和椰蓉芋泥。