男立委挺高嘉瑜　提修法要求增下架性影片義務、處罰

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高嘉瑜說，她身為深偽影像、性私密影像的受害人，這類影片要即時下架。但現行法令在性私密影像刪除、網路業者下架義務、被害人到保護有3大不足，過去只有針對妨害秘密、散布猥褻物品罪，未思考私密影響的特殊性，對網路業者並無相對法律與規範，造成影片永遠被散播。
高嘉瑜表示，修法新增12之1的強化網路業者下架義務，並保留犯罪嫌疑人網路資料、使用紀錄、個人資料；修正13條之1的違反下架義務的罰緩。同時鼓勵被害人站出來，強化訴訟程序的保護，偵查、審判時要有隔離措施，避免與加害人在過程中有2度傷害。
許智傑表示，很多網路平台、業者認為不需要管性影像，但業者應該要有篩選責任。另外通訊軟體部分，個人對個人雖難有檢舉，但群組若出現相關影像，只要有人檢舉業者就必須要處理。
蔡易餘則說，性別暴力不會在狹隘的性侵害，性隱私也會納入，修法後就可稱為「恐怖情人條款」。何志偉、江永昌也都表示，目前只有針對未成年性影像可以即時要求下架，但成人世界更複雜，卻無法立即處理，且網路、雲端都是在境外，現行法令較難保護。
國家通訊傳播委員會專門委員閻立泰表示，目前相關影片、照片主要依據兒少相關法令以及iWIN機制，但成年人因為沒有相關法令授權，iWIN以協同方式要求業者自律下架，目前行政院、法務部都在協調處理中，預計月底前會公布相關法治條文。
何志偉也說，過去揭露台版n號房，其私密照片、影片都放在雲端上，但網址卻無法下架處理，呼籲要把每名收害者當作「蔡總統」。閻立泰則說，對每名受害者來說都是大事，但是否遮斷IP、移除網站，需思考個人權利侵害、言論自由，若情節重大要有緊急措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110