煮牛肉麵倒1罐神物！他一吃「肉嫩湯濃」驚：阿嬤的秘方
不少大廚在料理時都會加入自己的秘方，不過就連汽水都能變湯頭？近日就有一名網友表示，他去吃牛肉麵時發現廚師在煮湯頭時倒入大罐可口可樂，對此感到相當吃驚，貼文曝光後，不少內行網友秒回：「可樂滷牛肉跟豬腳是很常見的做法，可以軟化筋膜」、「煮牛肉麵加葡萄酒或可樂不是常識嗎」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 11:17:34
該名網友昨（12）日在PTT貼文，他以「可口可樂入牛肉麵湯頭是常見料理手法嗎？」為題，表示從小阿嬤都會托他到巷口雜貨店買蘋果西打，說這是滷豬腳好吃的關鍵，也是肉質軟嫩的秘訣，長大後他到某間牛肉麵店用餐時，也看到廚師在鍋子內倒入可口可樂，因此好奇問：「請問，牛肉麵湯頭加可口可樂是常見料理手法嗎？ 有沒有卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「好像有聽過」、「我不管吃啥都會配可樂喝，你要入啥菜說實在的，沒問題啊」、「我家的排骨使用黑松汽水」、「我家燉肉也都倒可口可樂」、「有的茶葉蛋也會加」、「原來如此，可口可樂還有這麼多用途」。
另外，也有內行網友指出，「滷的都很適合，真心不騙」、「可樂滷牛肉跟豬腳是很常見的做法，可以軟化筋膜」、「煮牛肉麵加葡萄酒或可樂不是常識嗎」、「調味、調色，用麥根沙士還能添加特殊味道」、「軟化肉質，調味」、「爌肉飯的滷汁也是靠可樂喔」。（編輯：賴禹妡）