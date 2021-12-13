買紅椒粉「不會辣」氣瘋！內行曝用途秒變神物：用錯20年
一道料理中加入適合的調味料，能增添氣味、讓味道提升層次，不過近日就有網友抱怨，她在超市買了匈牙利紅椒粉之後，發現加再多都沒味道，也根本不辣，讓她怒罵「很雷」，貼文曝光後，不少內行人搖頭反讚：紅甜椒當然不會辣啊！匈牙利紅椒粉是很多人去匈牙利買的伴手禮好嗎，不是它雷，是妳不知道這罐的用途！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 13:24:59
該名網友10日在臉書「我愛全聯-好物老實說」中貼文，她表示買了匈牙利紅椒粉後，發現加入料理完全不辣，讓她覺得這罐非常雷，無奈嘆：「到底為什麼要這樣對我⋯這只是紅色顏色的粉吧？只有我這樣覺得嗎？」
貼文一出，不少網友留言，「匈牙利紅椒味道本來就是甜不辣，增色的香料」、「它只有調味功能…真不辣」、「這本來就不是吃辣的，這是增色用」、「笑死自己不懂還怪產品」、「紅椒辣椒傻傻搞不清楚」、「紅椒不是辣椒，是很棒的調味喔！在歐洲是常見烹調使用」、「紅椒粉是用甜椒，增加香氣和色澤用的，不會辣喔」、「紅甜椒當然不會辣啊！匈牙利紅椒粉是很多人去匈牙利買的伴手禮好嗎，不是它雷，是妳不知道這罐的用途」。
另外，也有網友分享使用紅椒粉的料理，「煎雞肉用紅椒粉顏色很漂亮也不會辣」、「西班牙海鮮燉飯還有美式煙燻烤肉的醃料是靠這一味調色提鮮的」、「這個是吃氣味的，不是辣味，這個配香蒜軟法很好吃」、「烤牛肉加玫瑰鹽加這個香氣十足」、「它是西班牙海鮮燉飯的靈魂耶」、「試試看烤或煎小顆的整顆白色帶皮馬鈴薯，然後稍微壓扁，再灑上紅椒粉跟一點鹽」、「這樣就很好吃囉」、「這個不雷啊！用這個把雞翅抓醃一下拿去烤很好吃唷」。（編輯：賴禹妡）