台式炒麵為啥會夯？老饕曝「1關鍵」點頭認了：贏過日本
炒麵在全球各地有許多版本，其中台式炒麵混合台灣人的喜好而發展至今，近日就有一名網友好奇問「台灣的炒麵一定要炒這麼濕嗎？」貼文曝光後立即引起熱議，不少網友紛紛直言：「看人，炒麵炒飯喜歡濕的才有入味」、「炒麵通常有勾芡吧，所以濕濕的」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 07:02:45
該名網友昨（13）日在PTT貼文，他以「台灣的炒麵一定要炒這麼濕嗎？」為題，表示無論是熱炒店或任何小吃海產店，只要在台灣點到炒麵，都一定是加了許多水的濕炒麵，「整個就是濕軟濕軟的，麵都泡到軟了」，整體比起日式炒麵多了許多水份，讓他相當好奇原因：「有沒有台灣炒麵一定要炒得濕濕爛爛的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「有兩種吧，一種是濕的用高湯下去煨的，一種是便宜的一份30-40那種乾乾的」、「加滷汁的操作一定會濕」、「臺菜就湯湯水水啊，放涼了就不好吃了」、「但之前在日本吃過日式炒麵，味道不怎樣」、「日式炒麵問題在太鹹」。
另外，也有網友直言，濕炒麵比較好吃，「看人，炒麵炒飯喜歡濕的才有入味」、「炒麵通常有勾芡吧，所以濕濕的」、「太乾也沒人要吃啊」、「濕的才好吃好嗎」、「要求乾的台式炒麵跟要求乾的稀飯一樣蠢」、「炒麵原本就濕的，你可以點乾麵而且麵體根本不會有軟爛問題」、「乾炒麵真難吃」、「日式炒麵難吃，沒有味道只有鹹味」。（編輯：賴禹妡）