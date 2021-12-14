印尼泡麵1包才10元怎煮美味？老饕曝「神搭配」讚：超爽
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少；對此，就有網友好奇真的會有人買10元印尼泡麵嗎，貼文一出，也有老饕分享「神搭配」，大讚「這樣吃超爽」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 07:15:51
該名網友在PTT以「大家會買10元泡麵嗎」為題發文，表示最近到超市迷上買10元印尼泡麵，一方面貪便宜，另一方面是因為從沒吃過，覺得很新鮮，但每次吃完泡麵還得多喝水，因為太鹹，因此好奇發問「大家會去買10元泡麵嗎？分享一下吧」。
貼文一出，掀起熱議，不少老饕們紛紛分享自己的「神搭配」，「印尼泡麵，加個煎蛋、貢丸、肉片和蔬菜，隨便煮，隨便都超好吃！對了，加半熟蛋更爽」、「有買過印尼泡麵，它加火鍋煮也很極品欸」、「 印尼泡麵好吃...我都用煮的加蛋跟青菜，這樣吃起來很剛好不會太鹹」、「很不錯，之前有個歐美專家的全球泡麵評比，排世界前十」。
不過，也有不少人抱怨一項印尼泡麵的小缺點，就是「醬料包很難撕」，「這自己加料會超好吃，但醬料包讓人火大」、「醬料包難撕還油油的」、「醬料包真的很難撕」、「原來不是只有我覺得醬料包難撕」、「原來很多人都對醬料包覺得阿雜！很久以前買過一次，為了開醬料包弄超久而且手超油」。
另外，還有人分享別款好吃的泡麵，「泰國的酸辣蝦麵才是極品，大包的麵體大調味粉包也夠味」、「前蝦味麵特價7元 (我覺得好吃，喜歡酸酸辣辣）」、「indomie好吃」、「有款綠咖哩牛肉湯麵，一包也是10元左右，我都打蛋加起司跟鮪魚罐頭，很好吃」。（編輯：郭佩蓉）