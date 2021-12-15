男曝吃火鍋「完美3秘訣」！全場秒認同推爆：是黃金準則
台灣人在冬天最喜歡吃的美食就是「火鍋」，熱騰騰的湯底及肉片、蔬菜的搭配，是最能暖身的黃金組合，近日就有網友分享吃火鍋的3大秘訣，貼文曝光後，全場立馬贊同，直呼：「3個都同意，吃鍋才會滿意！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 13:51:02
該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「冬天到了，有沒有火鍋好吃秘訣的八卦？」為題，表示吃了數10年的火鍋，領悟出了3大黃金準則，第一個就是要挑最冷的時候吃，第二個絕對要加入茼蒿，第三個則是一定要加沙茶醬，「如此一來就是完美的火鍋了」，最後也發問：「大家火鍋都怎麼吃呢？有沒有火鍋好吃秘訣的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言贊同，「懂吃喔，茼蒿真的無敵」、「冬天火鍋真的茼蒿無敵」、「茼蒿就是精髓」、「吃火鍋配醬料超基本」、「不愧是台灣人的經典食物」、「這就是黃金準則」、「鍋真的要在最冷的時候吃」、「真的，有醬就沾爆，都吃鍋了還在那邊計較」、「3個都同意，吃鍋才會滿意」、「同意啦哪次不同意」。
另外，也有網友分享自身秘訣，「一開鍋必加三寶，芋頭豆皮老油條」、「硬要講的話，真正好吃的秘訣就是湯頭和食材吧」、「湯底是精髓」、「肉片呢不加肉不叫火鍋」、「我覺得蛋黃沾肉，蛋白丟湯才是隱藏秘訣」、「要有高麗菜、南瓜、番茄，湯才會甜」。（編輯：賴禹妡）