派對季來臨！備妥這款提神好物　續攤不再中途斷電

2021進入尾聲，萬眾矚目的12月受到聖誕節、跨年加持，讓整個月份充滿濃濃的歡慶氛圍。其中聖誕節一定要的交換禮物、耶誕趴輪番上陣，你我一不小心恐連日爆肝，要嗨翻整個月，只怕力不從心，該怎麼保有源源不絕的動能，讓年底壓軸不留白呢？近來網路上就悄悄吹起一股「提神熱潮」，葡萄王旗下的「PowerBOMB爆能能量飲」成為時下年輕人召喚能量的神隊友。
生活中心/綜合報導
2021-12-20 14:00:00
現代無論學生還是上班族，每天除了有課業、事業，還有各種活動、交際應酬得應付，尤其是派對旺季的12月，熬夜續攤恐怕在所難免，所以提神就成了相當關鍵的一件事。而說到提神，喝咖啡或喝茶不僅容易養成習慣，過量更容易影響睡眠品質，其中的單寧酸也可能讓牙齒變黃。對此不少人分享自己提神、充電的方式，除了喝咖啡，還能補充「PowerBOMB爆能能量飲」來微調自己體內能量。
有女網友分享，升大三之後報告一堆趕不完，每天都要消耗好多體力，她偶然嚐試了含有B 群維生素的PowerBOMB爆能能量飲，微氣泡的口感，喝起來像葡萄汽水，小小的瓶身設計出門隨手放入包包，想喝就喝，最特別的是還有限量版的七龍珠包裝，超級吸睛，因此成了自己的充電新寵兒。
另外，一名上班族表示，上班進入旺季變得非常忙碌！過去幾乎天天都要去超商都需要買杯咖啡，但最近發現了PowerBOMB爆能能量飲料，推出限量活動版包裝，是小時候最愛的卡通之一七龍珠，有悟空跟達爾兩款，現在隨時想補充能量，都靠它來充滿活力。除了上班與工作，有在健身、上柔術的網友也分享，事前都會喝能量飲料，讓訓練前保持最佳狀態。
另外，懂生活的網友指出，自己閒暇時喜歡爬山、追劇。經常透過含有完整能量配方的「PowerBOMB爆能能量飲」，尤其輕巧好攜帶，更能隨時補充滿滿元氣。
透過時下年輕人見證，PowerBOMB內含B 群維生素：B1、B2、B6、維生素C等，被視為新一代的提神好物；另外，許多人都有提到的外觀設計，也是葡萄王生技首次融入日本熱血動漫《七龍珠Z》的元素，一推出馬上勾起許多人童年回憶。甚至還有網路互動遊戲、登錄發票抽獎4重奏，讓消費者有機會抱回iPhone 13、MacBook Pro+Airpods Max、任天堂NS Switch等3C，以及七龍珠周邊大獎，活動只到年底。這陣子跑趴之餘，不妨試試PowerBOMB一起提神搏大獎。