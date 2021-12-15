火鍋沙茶醬配啥最美味？ 老饕加「這1物」：口感秒升級
冬天就是要吃火鍋啊！台灣火鍋店百百種，從高價到平價百元小火鍋應有盡有，熱呼呼的美食吃下肚不僅暖胃也暖心。近日就有網友提到，吃火鍋時看見友人將蛋黃加進沙茶醬，貼文一出立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 15:58:18
原PO在《PTT-Gossiping》板提到「沙茶醬加蛋黃是怎樣？」，與朋友吃火鍋，發現有人在沙茶醬裡加蛋黃覺得很奇妙，不禁想問了解這是哪裡的吃法，因此發問文表示：「本魯跟朋友來吃火鍋，請問沙茶醬加蛋黃是哪裡的吃法？北部有這樣吃嗎？有無這方面的八卦？」。
貼文一出，立刻有網友回應：「根本讚好嗎！！！」、「有啊，還蠻長見」、「幾十年前就這樣吃了」、「石頭火鍋不就這樣吃，南部人喔」、「老派的火鍋店會給一個蛋」、「超好吃，黏稠的口感配肉超讚」、「內行的」、「這超好吃，但沙茶一定要牛頭牌」、「發明這種吃法的值得諾貝爾獎」、「壽喜燒也是沾蛋汁啊」。
另外也有人提到吃生蛋有衛生方面的疑慮：「生雞蛋黃細菌超多，準備洗腎」、「台灣的雞蛋你敢用生的喔，我是不敢」、「蛋要鮮才能這要，老一輩都這樣吃」、「蛋殼超髒」、「沙門氏菌表示……」、「之前有一次去火鍋店我也這樣，結果隔天拉到爽」。（編輯：陳珮瑜）