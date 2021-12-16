7-11最強御飯糰不是鮪魚？老饕喊「這口味」絕了：只吃它
台灣便利商店數量驚人，服務項目也五花八門，幾乎可滿足一般人的日常所需，其中外食族又因為「御飯糰」方便美味、口味應有盡有，將其視為超商食品的熱門首選；對此，就有網友好奇「7-11御飯糰哪一種口味最好吃」，貼文一出，老饕激推「3口味」，直呼「超商飯糰只吃它」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 09:47:29
該名網友在PTT以「超商飯糰不錯吃耶！」為題發文，表示他很少吃便利商店的飯糰，近日到7-11買了雞肉飯糰，發現其實還蠻好吃的，因此好奇「還有哪些飯糰也推薦的」？
貼文一出，「雞肉」受到最多老饕推薦，「雞肉真的最強」、「只吃雞肉飯」、「雞肉飯真的MVP」、「小7最好吃就雞肉飯了」、「小七的雞肉飯」；不過，「鮪魚」和「肉鬆」也不遑多讓，「我以前看不起肉鬆，但一吃覺得超好吃」、鮪魚跟肉鬆的好吃」、「只吃鮪魚，其他都是邪魔外道」、「飯糰只吃7-11鮪魚」、「雙蔬鮪魚」。
也有網友認為，「鮭魚卵飯糰」、「麻油雞飯糰真的不錯」、「全家的五花牛烤飯糰」、「泡菜燒肉好吃～」、「全家清酒蛤蜊，小7跟萊爾富麻油雞」、「覺得7-11的蔥鹽雞好吃」、「櫻花蝦才是王道」、「鮭魚明太子也不錯」。（編輯：郭佩蓉）