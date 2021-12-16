月經來「這時候」瘦最快！營養師曝超神菜單：吃對不經痛

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＊生理期前
因為受到女性荷爾蒙影響的關係，食慾增加很正常，但蠻多人會食慾暴增到暴食，變成「經前症候群」，特別對於碳水、甜食類特有興趣；在情緒上也能明顯察覺，很容易生氣，控制不住。
「飲食」：建議吃溫熱微糖豆漿、牛奶等，富含色胺酸食物舒緩身心，全穀類（如地瓜）食物含粗纖維的碳水化合物來取代甜食，才不會被此時短暫生理狀態控制大暴食而變胖，不過適量吃甜食也不為過。而會水腫的人，建議吃富含鉀離子的食物像是香蕉、蔬菜，以及多喝水。
「運動」：以有氧運動為主，因為這時身體會比較疲倦，要視狀況不同做調整，不過可以肯定的是，有氧運動或是伸展、瑜珈、輕活動都能幫助舒緩身心不適，但此階段重點在睡眠、舒緩身心。
＊生理期期間
此刻出血量大，鐵質流失，精神和體力會呈現更疲倦，食慾上就要看個人情況了，有人腹部太腫脹吃不下，有人則是食慾比較好。
「飲食」：以補血、清淡飲食為主。若有經痛的情況，可以喝點溫熱的黑糖薑茶或豆漿，促進血液循環，補充適量含「咖啡因」的食物，像是高比例可可的巧克力，或含鐵量較高的紅肉類、深色蔬菜；也能補充好油，像是酪梨、堅果，可以幫助減緩不適，飲食要清淡，減少身體燥熱的情況。而水果建議平性水果像是櫻桃、藍莓，同時也富含鐵質、花青素，因為花青素可以減緩疼痛。
「運動」：很多人會問生理期期間到底可不可以運動？答案是當然可以，但要以「自身生理狀況為主」，如果沒有不舒適還是建議以「低強度有氧運動」或是「戶外活動」。
＊生理期後（黃金瘦身期）
這時荷爾蒙趨於穩定，食慾相對正常。
「飲食」：可補充優良蛋白質、高纖蔬菜，因為纖維可幫助消腫，優良蛋白質可以選擇比較低脂的豆類、魚、低脂奶、雞胸，幫助修復子宮內膜。
「運動」：因荷爾蒙的關係，在月經週期後一週是最快速瘦身的時期，此刻體力也恢復，可以開始中高強度的運動及訓練，有氧運動及重量訓練搭配進行。
最後，她也以自己為例，表示她在經期吃點甜的跟相對較高熱量的東西是無妨的，而且會累跟水腫都很正常，情緒也能理解、接受是荷爾蒙的變化，不會因莫名來的情緒感到不安，盡可能安撫自己；飲食也算正常，會比較想吃紅肉類，沒有不舒適也會做一點低強度的有氧運動，「可以試著透過專業的知識來照顧自己的身體，但最終還是需要搭配自身對身心的了解才能較輕易的達到目的」。（編輯：郭佩蓉）