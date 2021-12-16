餐飲業狂漲「政府凍未條」喊要查！網爆暗黑真相：早發現
近兩個月以來，從王品及麥當勞兩大餐飲龍頭宣布漲價之後，餐飲業掀起一股漲價潮，各大連鎖知名品牌漲價幅度逼近10％，讓民眾叫苦連天。直至15日八方雲集、梁社漢排骨專賣店也宣布漲價後，政府終於出手表示要稽查，因為發現上游供應廠商並沒有價格波動。不過，對於政府此舉，網友並不以為然，揭開「凍漲的暗黑真相」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 15:39:34
法務部日前表示，近期民生餐飲頻傳漲價，但查上游由國內供應的主要肉品、蔬果並未有明顯價格波動，生產端與消費端價格走勢有相當差異，為了防堵不肖業者藉機哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷，行政院已責成法務部於10日成立跨部會「物價聯合稽查小組」稽查漲價情是，若有不合理漲價作為，將速查嚴辦。
消息曝光後，就有網友在PTT貼文指出「政府似乎看不下去，凍未條要來好好查查漲價的事情了，那這樣子查下去，之後雞排一塊會降到多少？有機會降到40元一塊嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛戳破暗黑真相「到最後就是查不出什麼....然後還是漲」、「業者不漲可以！但份量縮水是一定的」、「這要查什麼？不漲也能份量變小啊」、「最後還是漲價。但是會用話術來唬弄過去」、「信不信查無結果，要漲的還是漲，不漲的份量減少」、「政府方便告訴大家，有看過漲價後又降價的商家？」、「降價到一片30元，變成雞排風味的炸麵粉」、「不漲價就是變小片啊，有差嗎？」、「哪次查完有降價的＝＝早就發現套路了，不然就是說凍漲然後縮水」。（編輯：張嘉哲）