小吃店老闆怨「漲價後」嘸人！內行精闢分析：價格非主因
最近餐飲業齊聲喊漲，不少知名連鎖餐飲業都即將漲價，包括八方雲集、胖老爹、麥當勞等，除此之外不少小吃攤、便當店也開始調整價格，近日，卻有小吃店的老闆苦嘆，漲價5至10元後，店內瞬間快變成空城，貼文引來不少內行人分析，若是漲價後客人大幅減少，最主要的因素還是店家競爭力的問題。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 17:16:15
根據原PO於臉書《餐飲店老闆俱樂部》發文表示，自己開店10年，今年什麼都漲撐的好辛苦，卻因為調漲幅度5至10元，店內瞬間快變空城，讓他沮喪的表示「漲5至10元很過份嗎？」，客人忠誠度就因為價格瞬間瓦解，讓他開始懷疑自己的決定是錯誤的。
該篇貼文在《PTT》引發討論，不少內行人則認為是店家競爭力的問題，若是店家的特色不只有便宜，那麼就算漲價後仍然會有顧客願意消費「味道留不住人心」，「市場機制啊，自己的市場都不會衡量」、「特色只有便宜，漲價就沒人，就是這麼簡單」、「核心客群就是找便宜的，又不夠好吃到忠誠」、「沒競爭力啊，只能靠低價搶市」。
但也有不少網友表示，「不是價格問題，是年底了，本來就比較差一些」、「等客人到處買過一輪後，就知道不只你漲，然後就回來了」、「該漲的就漲，但是品質不要掉，客人自然會慢慢接受的」。（編輯：鍾怡婷）