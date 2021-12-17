67萬公投首投族！中選會重申5點注意事項

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若民眾額溫超過38度可否投票？中選會補充，還是可以依法行使投票權的，因為除居家隔離、居家檢疫等依傳染病防治法及公投法之規定，不得前往投票所投票外，若投票權人有發燒症狀（額溫超過37.5度），仍依前述規定辦理。至於一般民眾部分，由於選務本身即是投票權人之實名制，既有國民身分證查驗程序、也有投票權人名冊之蓋章或簽名的確認程序，自不必再採其他實聯制如簡訊實聯制等措施。
此外，中選會提醒，依公投法第42條規定，在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣15,000元以下罰金。實務上，有關投票所四周30公尺之釐定，雖因設置地點之地形、地貌、屏障地物各異，或由選務人員協助警衛人員拉線，或由選務人員偕同警衛人員以劃線、劃記或劃點等適當方式為之，若因地形、地貌或屏障等因素採取目測測距者，投開票所選務人員也會協助以備用紅布條、塑膠繩索或封鎖線、警示帶等，於爭議或違規個案發生後，配合警衛人員再次確認投票所四周30公尺之範圍。
中選會最後提出5點呼籲：投票前充分瞭解各項公投案之正、反資訊，帶著決定去投票，以加快圈票速度。請記得攜帶國民身分證、印章、投票通知單，並佩戴口罩，遵守防疫規定，額溫超過37.5度者，請依工作人員引導，經專用動線到專用遮屏投票。
中選會提醒，民眾前往投開票所，允應避免穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在投開票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以避免可能觸法而須負起法律責任。投票所30公尺外以擴音器宣導公投、製造噪音，也將依法處理，以維護投票秩序及投票權利。不可攜出公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5,000元以下罰金。不可故意撕毀公投票，否則將處以新臺幣5,000元以上5萬元以下罰鍰。