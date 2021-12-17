第一次買「神級青菜」！媽嗨：清炒就很神 老饕全體暴動
近年來民眾健康意識抬頭，不少人都會選擇多吃蔬菜、水果，以此維持均衡營養。近日就有一名女網友逛菜市場時，意外發現「神級青菜」，而引來老饕們嗨翻留言「清炒都好好吃！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 14:06:03
原PO於臉書社團《家常菜》上發問，表示某日逛市場時突然找到沒見過的神祕青菜，她緊接著曬出照片，好奇詢問「第一次看到這種這菜，看起來翠綠又鮮豔，這要怎麼煮才好吃」。
照片曝光後，瞬間引起內行解答正是「奶油白菜」，直言「它叫奶油白菜，基本上沒什麼味道」、「奶油白菜，脆脆的好吃」、「這超好吃，小孩接受度很高，因為沒什麼菜味」、「好吃，上次去吃火鍋有吃到」、「我前天拿來炒義大利麵，脆脆的也是很好吃」。
留言中甚至有老饕分享料理訣竅，「加在薑母鴨湯中，燙一下，脆脆帶點薑味，好吃」、「奶油白菜最好菜梗菜葉分開，先下菜梗炒幾下再放葉子ㄧ起炒，再加入雞高湯，調味 ，起鍋，很不錯吃哦」、「上海小白菜，白色梗子淸脆甜，非常好吃，就像我們小白菜，青江菜那樣大火淸炒就可以了，我們也常常用來做炒牛肉的配菜」、「這個就算不炒蒜頭，清炒都好好吃」。（編輯：陳雅雲）