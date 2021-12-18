減重治療新紀元　醫界領袖齊聚研討最新技術

隨著國人健康意識提升及醫療知識普及化，越來越多民眾了解「肥胖」是疾病的一種，必須透過專業的治療及追蹤，才能有效地根治肥胖及相關的代謝性疾病。國際代謝手術卓越聯盟（簡稱IEF），日前舉辦「第五屆國際代謝手術卓越聯盟論壇」，晚宴中邀請到由博田國際醫院國際代謝形體醫學中心王銘嶼醫師執刀的患者小安，現身說法其手術後的心情與體態改變。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-18 13:42:50
本身為護理師的小安，過去體重曾達近百公斤，在縮胃曠腸手術後短短半年，已成功減去30多公斤，身體質量指數（BMI值）也從原本的33降到23.6，回到正常標準範圍。小安表示，透過縮胃曠腸手術不僅改善她長年體重困擾，也讓她對自己的體態更加自信；而在過去經常出現的胸悶、呼吸急促、精神注意力不足等症狀，也都在體重下降後不藥而癒。
國際代謝手術卓越聯盟論壇主席暨同為國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示：「減重治療隨著時代變遷不斷地在演變，治療的選擇也更多樣性，透過定期國際學術研討論壇，不僅能使世界減重醫界領袖們定期進行學術交流，也能夠將國際間共同認證的新醫療技術，安全地帶給民眾做選擇，」
「第五屆國際代謝手術卓越聯盟論壇」會中邀請全台減重內、外科醫療人員齊聚博田國際醫院，一同探討最新減重治療與手術技術，並現場與手術房實況連線，透過執刀醫師在手術房執行的每一步驟與會議現場的與會嘉賓進行問答對談與交流。博田國際醫院也分享，醫院致力於推廣台灣醫療國際化及全方位減重治療，開幕至今，已吸引近3千位國內外肥胖患者接受專業減重治療，其中更包含近百位減重代謝手術患者。