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這湯圓翻轉認知！網幼時超討厭 長大竟「越吃越好吃」

▲網友認為鹹湯圓翻轉自己的認知，幼時超討厭這味道，長大竟越吃越好吃。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.14）
▲網友認為鹹湯圓翻轉自己的認知，幼時超討厭這味道，長大竟越吃越好吃。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.14）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 14:49:17

今日為2021年冬至，是北半球白晝最短、黑夜最長的一天，家家戶戶皆於此日團聚，一起享用熱騰騰的湯圓暖身。湯圓口味百百種，不同風味各有特點，就有名網友將鹹湯圓提出來討論，認為這款湯圓顛覆了自己的認知，小時候每次吃到都覺得噁心異常，可長大後竟漸漸愛上，貼文發出後引起甜、鹹湯圓兩派擁護者的討論。

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原PO於PTT上發文，認為湯圓在一般人的認知中以甜湯為主，但客家鹹湯圓卻完全相反，是用香菇、茼蒿、肉絲、蝦米、油蔥酥所製作而成，原PO小時候第一次吃到時「我覺得這是什麼噁爛東西，不太喜歡吃」，可隨著年紀增長，漸漸可以把鹹湯圓當作鹹粥來吃，甚至比起甜湯圓更愛鹹湯圓，故詢問「大家怎麼看？鹹湯圓是不是一道長大後才發現蠻好吃的料理？」

▲冬至除了吃湯圓還有什麼其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，其中「2食物」必吃。（示意圖／取自Shutterstock）
▲原PO小時只愛甜湯圓，長大卻更愛鹹湯圓，故認為鹹湯圓是長大後才會發現其美味的料理。（示意圖／取自Shutterstock）
甜湯圓支持者立刻反駁原PO，認為湯圓就應該配甜湯「哪有～鹹湯圓明明就邪教」、「鹹湯圓根本就是報復社會」、「我還是覺得甜的好吃」、「鹹湯圓和鹹豆漿都是地獄來的食物」。

而喜愛鹹湯圓的老饕則念念不忘那鹹香滋味「不會啊，我從小就只愛吃鹹湯圓了。不會因我客家人口味就異於常人吧？」、「客家鹹湯圓真的好吃」、「從小就吃鹹湯圓欸，甜湯圓很少吃到」、「我好懷念我阿嬤包的鹹湯圓QQ」。 （編輯：李惠婷） 

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