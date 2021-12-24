長得像地瓜！他曬「超稀有水果」　內行人嗨翻：煮湯超讚

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原PO說，他一開始還想蒸來吃，結果媽媽看到直接制止他「欸那不是地瓜啦，是雪蓮果」，讓他超震驚「蛤，雪蓮果是什麼」；而從原PO貼出的照片來看，這個雪蓮果外型真的就跟地瓜沒兩樣，「是不是真的超像地瓜，相似度100%，我媽說這在山上買的，一般外面好像看不到」。
不過雪蓮果該怎麼吃？原PO也解釋，只要將皮削好就可以直接吃，削完皮的樣子也超像地瓜，「至於吃起來的味道，其實蠻像在吃生的紅蘿蔔，只是水份比較多，就是那種完全不甜的水梨，上網查了一下它也算蔬菜的一種，好像可以拿來煮湯之類的，總之覺得很酷分享給大家，有人是本身就知道這種水果嗎？我第一次聽到，長知識了」。
貼文一出，掀起熱議，「真的以為是地瓜」、「我覺得這個超爆好吃」、「煮熟之後很好吃，QQ的口感」、「覺得超難吃超噁心的，不過真的很少見（但家人都覺得好吃很喜歡）」、「之前吃超甜的欸，像水梨」、「我吃過！超～～愛～～～ 價錢漲太兇我爸說不買了」。
也有內行網友表示，「這拿來煮湯超好吃的喔！我是沒單吃過」、「天山雪蓮我家都用來煮湯欸，煮湯後沒甚麼味道，可是口感脆脆的很好吃」、「雪蓮很好吃耶！吃起來就像水梨！」、「天山雪蓮」；更有人指出「雪蓮果不是水果噢，他是根莖蔬菜，比較類似蘿蔔」。
事實上，根據維基百科指出，菊薯又名雪蓮薯或雪蓮果，在中國四川被稱作「萬根苕」，是一種菊科多年生草本植物，原產於南美洲的安地斯山脈。安地斯山脈的居民栽種這種植物做為根莖類蔬菜食用，菊薯的塊根含有豐富的水份與果寡糖，嚐起來既甜又脆，也可以當做水果食用。在台灣的市場裡，商販以「地下水果」或「天山雪蓮」的名稱，來販賣菊薯的塊根，實際上，菊薯和雪蓮花是兩種不同的植物。（編輯：郭佩蓉）